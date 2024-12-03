الرياضة - 09:53 - «خاص وحكومي».. موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 09:53 صباحاً - مرتبات شهر ديسمبر 2024.. تزامنا مع بدء شهر ديسمبر، يرغب الكثير من العاملين بـ القطاعين الخاص والحكومي، في معرفة موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024، بالإضافة لجدول وأماكن صرف المرتبات.

مرتبات شهر ديسمبر

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موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر

جاء في بيان لوزارة المالية، أن موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024، يكون في يوم الأحد 22 ديسمبر 2024، على أن يستمر صرف المرتبات لمدة 5 أيام تنتهي في يوم الخميس الموافق 26 ديسمبر 2024، فيما تصرف المستحقات في أيام 8، 9، 10 ديسمبر.

جدول صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024

وجاء جدول صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 على النحو التالي:

- الأحد 22 ديسمبر: صرف المرتبات للعاملين بالوزارات التالية: «مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي، مديريات الطرق والنقل».

- الإثنين 23 ديسمبر: صرف مرتبات شهر ديسمبر للعاملين في الوزارات التالية: «التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية، المحكمة الدستورية العليا، الأزهر، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، اللجنة العليا للانتخابات».

أماكن صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024

وحددت وزارة المالية في بيانها أماكن صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024، والتي تصرف من خلال ماكينات الصراف الآلي «ATM»، وفروع مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

قيمة مرتبات شهر ديسمبر 2024

- مرتبات شهر ديسمبر لـ موظفي الدرجة الممتازة: 12.200 جنيه.

- مرتبات شهر ديسمبر لـ موظفي الدرجة العالية: 10.200 جنيه.

- مرتبات شهر ديسمبر لـ موظفي درجة المدير العام: 9200 جنيه.

- مرتبات شهر ديسمبر لـ موظفي الدرجة الأولى: 8200 جنيه.

- مرتبات شهر ديسمبر لـ موظفي الدرجة الثانية: 8000 جنيه.

- مرتبات شهر ديسمبر لـ موظفي الدرجة الثالثة: 7500 جنيه.

- مرتبات شهر ديسمبر لـ موظفي الدرجة الرابعة: 7000 جنيه.

- مرتبات شهر ديسمبر لـ موظفي الدرجة الخامسة: 6500 جنيه.

- مرتبات شهر ديسمبر لـ موظفي الدرجة السادسة: 6000 جنيه.