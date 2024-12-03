كولر يمنح لاعبي الأهلي راحة سلبية من التدريبات اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 09:40 صباحاً - الأهلي، يحصل لاعبو الأهلي على راحة سلبية من التدريبات اليوم الثلاثاء وذلك في إطار التحضيرات الفنية الخاصة بمباراة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي السبت القادم.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي السبت الموافق 7 من شهر ديسمبر الجاري.

موعد مباراة الأهلي وأورلاندو بدوري أبطال إفريقيا

وتنطلق المباراة في الثالثة عصرا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر شاشة قنوات بي أن سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.

وتعادل الأهلي أمس الأول سلبيا أمام البنك الأهلي ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

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