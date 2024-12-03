الرياضة - 09:37 - كامل الوزير يجتمع مع رؤساء شركات عالمية لبحث إنشاء مصانع السكك الحديدية والنقل الذكي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 09:37 صباحاً - عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، سلسلة من اللقاءات الهامة مع عدد من رؤساء كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال السكك الحديدية والنقل الذكي في مستهل زيارته لإيطاليا.

وزار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، بزيارة مركز التحكم والتشغيل الرئيسي لجميع الطرق والمحاور والأنفاق بدولة إيطاليا التابع لشركة أوتوسترادا المالكة لشركة موڤيون وهي الشركة التي تنفذ بالتعاون مع شركة السويدي اليكترك المرحلة الأولى من مشروع النقل الذكي على الطرق ITS بمصر والتي تضم عدد 7 طرق هي طرق (شبرا - بنها الحر، القاهرة - الإسماعيلية - بورسعيد، القاهرة / القطامية العين السخنة، القاهرة / السويس الصحراوي، الدائري الإقليمي، القاهرة / الإسكندرية الصحراوي / الطريق الدائري ).

وبحث الوزير، مع مسئولي الشركة ما تم انجازه وجاري انجازه لكل مشروع حيث أكد الوزير على ضرورة الالتزام بالخطة الزمنية، لإنهاء كل مشروعات هذه المرحلة، خاصة مع أهمية هذه المنظومة التي تساهم بقدر كبير في تقليل نسب الحوادث وزيادة معدلات السلامة والأمان، إلى جانب تحسين الكفاءة التشغيلية للطرق و الوصول لرؤية شاملة ومتواصلة لتحركات المركبات والدقة في تسجيل المخالفات لها.

كما التقى نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، أنجلو بيتروسيللو الرئيس التنفيذي لشركة MERMEC الإيطالية حيث تم التباحث مع الشركة الإيطالية حول التعاون القائم بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة ميرمك لتوريد ماكينة فحص السكة المتعاقد عليها مع الشركة وذلك في إطار خطة وزارة النقل للتطوير المستمر لمنظومة السكك الحديدية وزيادة معدلات الأمان بمسير القطارات على مستوى الشبكة حيث تم التأكيد خلال الاجتماع على الالتزام بتوريد الماكينة وفقا للموعد المخطط والمتفق عليه من الجانبين.

و تطرقت المباحثات إلى آخر المستجدات الخاصة بالتعاون المشترك في مشروع تطوير نظم الإشارات و الإتصالات على خط الفردان/ بئر العبد - بالوظة /ميناء شرق بورسعيد والذي سبق وتم توقيع اتفاقية الشروط والاحكام الخاصة بتنفيذ اعمال نظم الإشارات والاتصالات والقوى الخاصة بالخط بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر و شركة MERMEC الإيطالية حيث تم التأكيد على ضرورة قيام الشركة بتقديم العرض المالي للمشروع بما يتضمنه من قيمة المكون الأجنبي والمكون المصري خاصة مع أهمية المشروع في زيادة معدلات السلامة والأمان.

وجدير بالذكر أنه تم افتتاح وتشغيل خط الفردان /بئر العبد امام لجمهور الركاب كما يتم نقل البضاع حاليا من شتى انحاء الجمهورية الى ميناء شرق بورسعيد عبر خط سكة حديد الفردان - بئر العبد - ميناء شرق بورسعيد والذي يدخل ضمن مشروع إعادة تأهيل وتطوير وإنشاء خط سكة حديد الفردان/ شرق بورسعيد/ بئر العبد/ العريش/ طابا بطول إجمالي حوالي 500 كم والذي يعتبر أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجيستي العريش/طابا ذلك الممر التنموي الجديد الذي سيساهم في تحقيق التنمية الشاملة في سيناء وله عوائد اقتصادية عديدة و سيخدم أهالي شمال ووسط وجنوب سيناء وذلك في اطار المخطط الشامل للدولة المصرية لتنمية سيناء

وأكد الوزير، على ضرورة قيام الشركة بإنشاء مصنع لإنتاج مكونات الإشارات وأنظمة التحكم الالي الأوربي في مسير القطارات ETCSL1 بهدف توطين مثل هذه الصناعات عالية التكنولوجيا في مصر ولتقليل الاعتماد على المكون الأجنبي بالإضافة إلى جعل مصر مركز إقليمي للشركة في مثل هذه الصناعات

كما التقى نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، كارلوس أوريول رئيس مجلس إدارة شركة تالجو، حيث اشاد الوزير في بداية اللقاء بالتعاون المثمر مع شركة تالجو العالمية حيث تم توريد عدد 6 قطارات تالجو فاخرة للركاب وتم دخولها الخدمة وتقدم اعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب وكذلك تم توقيع عقد بين هيئة السكك الحديدية وتالجو الإسبانية لتصنيع وتوريد عدد (7) قطارات نوم فاخرة جديدة.

وأكد اللقاء، على ضغط البرنامج الزمني الخاص بتوريد القطارات لحاجة الهيئة لتقديم خدمة متميزة للسياحة الداخلية والخارجية.

وأكد الوزير، على أهمية هذه الصفقة التي ستساهم في دعم الأسطول الحالي من قطارات النوم بالسكة الحديد وستشكل نقلة نوعية هائلة في تقديم خدمة فاخرة تليق بجمهور المسافرين من المصريين والسائحين كما تساهم في زيادة عدد الرحلات الخاصة بتلك القطارات على خطوط الشبكة وتنشيط السياحة الداخلية وتلبية طلبات جمهور مستخدمي السكك الحديدية ليواكب الحاجة المتزايدة لقطاع نقل قادر على إحداث التنمية والمساهمة في زيادة موارد السكة الحديد.

وتطرقت المباحثات بين الجانبين إلى آخر المستجدات الخاصة بإنشاء مصنع تالجو مصر لصناعة القطارات لتغطية احتياجات الهيئة وتصدير الفائض من الطاقة الإنتاجية إلى خارج البلاد - بمنطقة كوم أبو راضي وذلك في اطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوطين مختلف الصناعات في مصر لتحويل مصر الى مركز صناعي إقليمي حيث تم التأكيد على ضرورة قيام الشركة بدراسة التعاون مع مصنع سيماف في المرحلة الحالية لإنتاج قطارات السكك بمصنع سيماف.

واختتم الوزير، لقائاته بلقاء قيادات شركة سكك حديد إيطاليا، حيث تم بحث إمكانية قيام الشركة بتقديم عرض لإدارة وتشغيل شبكة القطار الكهربائي السريع بمصر.