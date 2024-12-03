الرياضة - 09:37 - مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي في مصر يرتفع في نوفمبر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 09:37 صباحاً - ارتفع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي في مصر إلى 49.2 نقطة في نوفمبر 2024، نموا من 49 نقطة في أكتوبر.

وقال تقرير صادر من مؤسسة ستاندرد آند بورز إن المؤشر ظل انكماشيًا للشهر الثالث على التوالي، لكنه يشير إلى انخفاض التدهور في نشاط القطاع الخاص بمصر.

وتابع تقرير ستاندرد آند بورز: استمر الإنتاج والطلبات الجديدة في الانخفاض بسبب ضعف الطلب من العملاء بشكل مستمر، على الرغم من أن معدل الانكماش قد تباطأ قليلاً.

ومع ذلك، شهد قطاع التصنيع نموًا متواضعًا في كل من الطلبات والإنتاج، مما عوض جزئيًا عن الانخفاضات في قطاعات البناء والجملة والتجزئة والخدمات.

وفي الوقت نفسه، انخفضت مستويات التوظيف بعد ارتفاع دام أربعة أشهر، حيث ارتبط خفض الوظائف بانخفاض المبيعات وضعف ثقة الأعمال.

وفيما يتعلق بالأسعار، انخفض تضخم تكاليف المدخلات إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر، مما يعكس تباطؤ نمو الأجور، في حين تباطأ تضخم أسعار البيع.

وأخيرًا، وعلى الرغم من بعض علامات التعافي، ظلت ثقة الأعمال ضعيفة، حيث أعربت الشركات عن عدم اليقين بشأن النشاط المستقبلي وسط التحديات الاقتصادية المستمرة.

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