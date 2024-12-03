الرياضة - 09:21 - مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 09:21 صباحاً - مواقيت الصلاة اليوم.. أعلنت الهيئة المصرية للمساحة، مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء الموافق 3 ديسمبر الجاري، في العواصم والمدن وعلى مستوى محافظات الجمهورية، لموافاة المواطنين بمواعيد الصلوات اليوم.

مواقيت الصلاة اليوم

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص مواقيت الصلاة اليوم، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هــنـــــــــــا.

مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة

- موعد صلاة الفجر 5:04 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر 11:45 صباحًا.

- موعد صلاة العصر 36: 2 مساءً.

- موعد صلاة المغرب 4:56 مساءً.

- موعد صلاة العشاء 6:17 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في الجيزة

- موعد صلاة الفجر 5:03 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر 11:45 صباحًا.

- موعد صلاة العصر 2:36 مساءً.

- موعد صلاة المغرب 4:55 مساءً.

- موعد صلاة العشاء 6:17 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في القليوبية

- موعد صلاة الفجر 5:03 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر 11:45 صباحًا.

- موعد صلاة العصر 2:35 مساءً.

- موعد صلاة المغرب 4:54 مساءً.

- موعد صلاة العشاء 6:17 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في المنوفية

- موعد صلاة الفجر 5:05 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر 11:46 صباحًا.

- موعد صلاة العصر 2:36 مساءً.

- موعد صلاة المغرب 4:54 مساءً.

- موعد صلاة العشاء 6:17 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في الإسكندرية

- موعد صلاة الفجر 5:10 صباحًا.

موعد صلاة الظهر 11:50 صباحًا.

- موعد صلاة العصر 2:39 مساءً.

- موعد صلاة المغرب 4:58 مساءً.

- موعد صلاة العشاء 6:21 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في الإسماعيلية

- موعد صلاة الفجر 5:00 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر 11:41 صباحًا.

- موعد صلاة العصر 2:31 مساءً.

- موعد صلاة المغرب 4:51 مساءً.

- موعد صلاة العشاء 6:13 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في شرم الشيخ

- موعد صلاة الفجر 4:49 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر 11:33 صباحًا.

- موعد صلاة العصر 2:28 مساءً.

- موعد صلاة المغرب 4:49 مساءً.

- موعد صلاة العشاء 6:08 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في مرسى مطروح

- موعد صلاة الفجر 5:21 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر 12:01 صباحًا.

- موعد صلاة العصر 2:49 مساءً.

- موعد صلاة المغرب 5:08 مساءً.

- موعد صلاة العشاء 6:31 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في الغربية

- موعد صلاة الفجر 5:05 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر 11:46 صباحًا.

- موعد صلاة العصر 2:35 مساءً.

- موعد صلاة المغرب 4:54 مساءً.

- موعد صلاة العشاء 6:17 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في بني سويف

- موعد صلاة الفجر 5:03 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر 11:45 صباحًا.

- موعد صلاة العصر 2:38 مساءً.

- موعد صلاة المغرب 4:57 مساءً.

- موعد صلاة العشاء 6:19 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في الشرقية

- موعد صلاة الفجر 5:02 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر 11:43 صباحًا.

- موعد صلاة العصر 2:32 مساءً.

- موعد صلاة المغرب 4:51 مساءً.

- موعد صلاة العشاء 6:14 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في أسوان

- موعد صلاة الفجر 4:52 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر 11:39 صباحًا.

- موعد صلاة العصر 39: 2 مساءً.

- موعد صلاة المغرب 5:01 مساءً.

- موعد صلاة العشاء 6:18 مساءً.