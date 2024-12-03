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الرياضة - 08:48 - العشري بـ 36 ألف جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:48 - العشري بـ 36 ألف جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:48 - العشري بـ 36 ألف جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 08:48 صباحاً - شهدت أسعار الحديد والأسمنت، حالة من الاستقرار خلال مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024، حيث سجل سعر طن حديد عز نحو 39 ألف جنيه، فيما بلغ سعر طن أسمنت حلوان نحو 2860 جنيهًا.

أسعار الحديد والأسمنت

وتوفر كلمتك، لمتابعيها معرفة كل ما يخص أسعار الحديد والأسمنت، اليوم، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات.

أسعار الحديد والأسمنت

أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024

سجل سعر طن حديد المصريين نحو 39000 جنيه.

بلغ سعر طن حديد المراكبي نحو 38000 جنيه.

وصل سعر طن حديد عز إلى 39000 جنيه.

بلغ سعر طن حديد عطية نحو 37500 جنيه.

أما عن سعر طن حديد سرحان والعشري فسجل نحو 36000 جنيه.

في حين وصل سعر طن حديد بشاي إلى 39000 جنيه.

أما عن مصر ستيل فبلغ سعر الطن نحو 37000 جنيه.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم

أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024

- بلغ سعر طن أسمنت النصر نحو 2800 جنيه.

- في حين سجل سعر طن أسمنت وادي النيل نحو 2770 جنيهًا.

- أما عن سعر طن أسمنت حلوان فوصل إلى 2860 جنيهًا.

أسعار الأسمنت المخلوط اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024

بلغ سعر طن أسمنت الواحة نحو 2170 جنيهًا.

كما سجل سعر طن أسمنت أهل مصر نحو 2260 جنيها.

أسعار الحديد والأسمنت

أسعار الأسمنت الأبيض اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024

في حين وصل سعر طن أسمنت الواحه الأبيض إلى 4140 جنيهًا.

سجل سعر طن الأسمنت الأبيض العادة نحو 4120 جنيهًا.

فيما بلغ سعر طن أسمنت سوبر سيناء ورويال نحو 4000 جنيه.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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