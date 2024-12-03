محمد إسماعيل يكشف كواليس توليه تدريب إنبي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 08:35 صباحاً - كشف محمد إسماعيل المدير الفني الجديد لفريق إنبي كواليس توليه القيادة الفنية للفريق البترولي خلفًا لسيد ياسين مؤكدًا أن القرار تطبيقا لسياسة التدوير.

وقال إسماعيل أن نادي إنبي منظومة رياضية محترفة من قطاع ناشئين إلى الفريق الأول.

وتابع:" اختيار توقيت رحيل المدرب سيد ياسين دليل على عدم الإقالة لتراجع النتائج ولكن لسياسة التدوير".

رحيل سيد ياسين من تدريب إنبي

وقال أيمن الشريعي رئيس النادي في تصريحات تليفزيونية ان الحساب دائما للأجهزة الفنية كل 8 مباريات فى المواسم العادية وهو ما انطبق على أحمد عبد المنعم كشرى فى الموسم الماضى، ولكن هذا الموسم استثنائي من دور واحد، فالتقييم كان من 4 مباريات، فتم عمل روتيشن برحيل السيد ياسين وإسناد المهمة لمحمد إسماعيل".



وتابع: "محمد إسماعيل شخصيته هى اللى خلت إدارة إنبى تشغله مدير كرة ولكن فى الأصل هو مدير فنى، فمفيش مشكلة فى توليه الإدارة الفنية وهذا حدث كثيرًا من قبل زى حسام البدرى من مدير للكرة لمدير فنى وكذلك الراحل إيهاب جلال ومحمد يوسف وغيرهم".

واستطرد: "سيتم تقييم محمد إسماعيل بعد 8 مباريات، لأن الفترة 4 مباريات، ولكن سيتم منحه فترتين، والسيد ياسين تم تقييمه من الموسم الماضي وبداية الموسم الحالي، وهو من أبناء إنبى ومن الوارد توليه المسئولية الموسم المقبل".

واختتم: "هدفنا البقاء فى الدورى بشكل محترم، والأهم عندنا هو الاستثمار ولازم تجيب فلوس لتطوير باقى اللاعبين، ومن ثم بيعهم بشكل صريح، والمنافسة على المربع الذهبى ليس هدفنا".

مباراة إنبي والإسماعيلي

وفاز فريق إنبي على نظيره الإسماعيلي بهدف نظيف في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء الأحد ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدورى الممتاز، على ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر.

وسجل هدف الفوز لصالح إنبي اللاعب مصطفى شكشك في الدقيقة 67.

وشهدت المباراة إهدار ركلتي جزاء للإسماعيلي عن طريق عماد حمدي وخالد النبريصي في الدقائق 62 و72.

ويحتل فريق إنبي الترتيب الـ 11 برصيد 4 نقاط

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