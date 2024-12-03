الرياضة - 08:32 - سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 08:32 صباحاً - سعر الدولار.. استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، صباح اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024، مقارنة بآخر تحديث سجله على مؤشر شاشتي بنكا الأهلي ومصر، الذي سجل فيهما نحو 49.75 جنيه للبيع، و49.65 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه

ويقدم موقع كلمتك، لزواره ومتابعيه في السطور التالية، تحديث مستمر لـ سعر الدولار مقابل الجنيه، ضمن خدمة يقدمها الموقع في كل المجالات، ويمكنكم المتابعة بالضغط هنــــــــــــا.

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر سعر الدولار بيع شراء سعر الدولار في البنك المركزي 49.78 جنيه 49.65 جنيه سعر الدولار في بنك مصر 49.75 جنيه 49.65 جنيه سعر الدولار في البنك الأهلي 49.75 جنيه 49.65 جنيه سعر الدولار في بنك قناة السويس 49.78 جنيه 49.68 جنيه سعر الدولار في بنك الإسكندرية 49.76 جنيه 49.66 جنيه سعر الدولار في بنك البركة 49.75 جنيه 49.65 جنيه سعر الدولار في المصرف المتحد 49.76 جنيه 49.66 جنيه سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 49.77 جنيه 49.67 جنيه سعر الدولار في بنك قطر الوطني 49.77 جنيه 49.67 جنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي

- 49.78 جنيه للبيع.

- 49.65 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر

- 49.75 جنيه للبيع.

- 49.65 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي

- 49.75 جنيه للبيع.

- 49.65 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس

- 49.78 جنيه للبيع.

- 49.68 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

- 49.76 جنيه للبيع.

- 49.66 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة

- 49.75 جنيه للبيع.

- 49.65 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه في المصرف المتحد

- 49.76 جنيه للبيع.

- 49.66 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي

- 49.77 جنيه للبيع.

- 49.67 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قطر الوطني

- 49.77 جنيه للبيع.

- 49.67 جنيه للشراء.