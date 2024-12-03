الرياضة - 08:32 - سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 08:32 صباحاً - سعر الذهب.. استقر سعر الذهب في سوق الصاغة بمصر، صباح اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024، مقارنة بآخر تحديث سجله أمس الإثنين، ليستقر سعر الذهب عيار 21 عند مستوى 3680 جنيها للبيع، 3660 جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم

ويقدم موقع كلمتك لزواره ومتابعيه في السطور التالية، تحديث مستمر لـ سعر الذهب اليوم الثلاثاء، ضمن خدمة يقدمها الموقع في كل المجالات، ويمكنكم المتابعة بالضغط هنــــــــا.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر سعر الذهب بيع شراء عيار 24 4205.75 جنيه 4182.75 جنيه عيار 22 3855.25 جنيه 3834.25 جنيه عيار 21 3680 جنيها 3660 جنيها عيار 18 3154.25 جنيه 3137.25 جنيه عيار 14 2453.25 جنيه 2440 جنيها عيار 12 2102.75 جنيه 2091.5 جنيه

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

سعر الذهب عيار 24

استقر سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر عند 4205.75 جنيه للبيع، 4182.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سجل سعر الذهب عيار 22 استقرارا داخل محلات الصاغة عند 3855.25 جنيه للبيع، 3834.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

استقر سعر الذهب عيار 21، الأكثر مبيعا في مصر عند 3680 جنيها للبيع، 3660 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في السوق المحلي حالة من الثبات عند 3154.25 جنيه للبيع، 3137.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

استقر سعر الذهب عيار 14 في محلات الصاغة بمصر عند 2453.25 جنيه للبيع، 2440 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سجل سعر الذهب عيار 12 في مصر استقرارا عند 2102.75 جنيه للبيع، 2091.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

بلغ سعر الذهب عيار 9 في مصر حالة من الاستقرار عند 1577.25 جنيه للبيع، 1568.5 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

استقر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر عند مستوى 29440 جنيها للبيع، 29280 جنيها للشراء

سعر أونصة الذهب

سجل سعر أونصة الذهب اليوم في مصر لتسجل 2611.12 دولار للبيع، و 2640.9 دولار للشراء.