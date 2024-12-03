قمة عربية..الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الهلال والغرافة بدوري أبطال آسيا - أخبار كلمتك

قمة عربية..الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الهلال والغرافة بدوري أبطال آسيا - أخبار كلمتك

اخر تحديث لدرجات الحرارة المتوقعة في اليمن صباح الثلاثاء - أخبار كلمتك

اخر تحديث لدرجات الحرارة المتوقعة في اليمن صباح الثلاثاء - أخبار كلمتك

في ظل وضع اقتصادي مؤلم .. أسر عدنية تفتقر إلى قيمة وجبة عشاء لأطفالهم - أخبار كلمتك

في ظل وضع اقتصادي مؤلم .. أسر عدنية تفتقر إلى قيمة وجبة عشاء لأطفالهم - أخبار كلمتك

عاجل : إغلاق خط حيوي بمدينة تعز (صور) - أخبار كلمتك

عاجل : إغلاق خط حيوي بمدينة تعز (صور) - أخبار كلمتك

الحوثي يعلق على الاحتفالات بمصرع قياداته - أخبار كلمتك

الحوثي يعلق على الاحتفالات بمصرع قياداته - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:48 - العشري بـ 36 ألف جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:48 - العشري بـ 36 ألف جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 في مصر.. بيان بدرجات الحرارة - أخبار كلمتك

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 في مصر.. بيان بدرجات الحرارة - أخبار كلمتك

مزاد علني لبيع 30 سيارة بجمارك مطار القاهرة.. اليوم - أخبار كلمتك

مزاد علني لبيع 30 سيارة بجمارك مطار القاهرة.. اليوم - أخبار كلمتك

تعرف على مواعيد وأماكن حفل تامر عاشور في السعودية خلال شهر ديسمبر - أخبار كلمتك

تعرف على مواعيد وأماكن حفل تامر عاشور في السعودية خلال شهر ديسمبر - أخبار كلمتك

محمد إسماعيل يكشف كواليس توليه تدريب إنبي - أخبار كلمتك

محمد إسماعيل يكشف كواليس توليه تدريب إنبي - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 08:32 - سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 08:32 - سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:32 - سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 08:32 صباحاً - سعر الذهب.. استقر سعر الذهب في سوق الصاغة بمصر، صباح اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024، مقارنة بآخر تحديث سجله أمس الإثنين، ليستقر سعر الذهب عيار 21 عند مستوى 3680 جنيها للبيع، 3660 جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم

ويقدم موقع كلمتك لزواره ومتابعيه في السطور التالية، تحديث مستمر لـ سعر الذهب اليوم الثلاثاء، ضمن خدمة يقدمها الموقع في كل المجالات، ويمكنكم المتابعة بالضغط هنــــــــا.

سعر الذهب
سعر الذهب
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر
سعر الذهب بيع شراء
عيار 24 4205.75 جنيه 4182.75 جنيه
عيار 22 3855.25 جنيه 3834.25 جنيه
عيار 21 3680 جنيها 3660 جنيها
عيار 18 3154.25 جنيه 3137.25 جنيه
عيار 14 2453.25 جنيه 2440 جنيها
عيار 12 2102.75 جنيه 2091.5 جنيه

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

سعر الذهب عيار 24

استقر سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر عند 4205.75 جنيه للبيع، 4182.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سجل سعر الذهب عيار 22 استقرارا داخل محلات الصاغة عند 3855.25 جنيه للبيع، 3834.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

استقر سعر الذهب عيار 21، الأكثر مبيعا في مصر عند 3680 جنيها للبيع، 3660 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في السوق المحلي حالة من الثبات عند 3154.25 جنيه للبيع، 3137.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

استقر سعر الذهب عيار 14 في محلات الصاغة بمصر عند 2453.25 جنيه للبيع، 2440 جنيها للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 12

سجل سعر الذهب عيار 12 في مصر استقرارا عند 2102.75 جنيه للبيع، 2091.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

بلغ سعر الذهب عيار 9 في مصر حالة من الاستقرار عند 1577.25 جنيه للبيع، 1568.5 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

استقر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر عند مستوى 29440 جنيها للبيع، 29280 جنيها للشراء

سعر الجنيه الذهب

سعر أونصة الذهب

سجل سعر أونصة الذهب اليوم في مصر لتسجل 2611.12 دولار للبيع، و 2640.9 دولار للشراء.

اقرأ أيضاً
سعر الريال السعودي في مصر اليوم.. الثلاثاء 3-12-2024

الأخضر وصل كام؟.. سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 3-12-2024

أسعر العملات العربية والأجنبية في مصر اليوم.. الثلاثاء 3 ديسمبر 2024

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 12:21 - وزيرة التنمية المحلية تشارك في حفل استقبال سفارة الإمارات بمناسبة عيد الإتحاد 53 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق