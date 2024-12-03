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الرياضة - 08:11 - القبض من يناير.. تفاصيل زيادة الحد الأدنى بعد زيادة المعاشات |فيديو - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:11 - القبض من يناير.. تفاصيل زيادة الحد الأدنى بعد زيادة المعاشات |فيديو - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:11 - القبض من يناير.. تفاصيل زيادة الحد الأدنى بعد زيادة المعاشات |فيديو - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 08:11 صباحاً - زيادة المعاشات.. يتساءل الكثير من المواطنين عن تفاصيل زيادة المعاشات، بالتزامن مع قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأصحاب المعاشات بدءا من يناير المقبل.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص زيادة المعاشات، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

زيادة المعاشات

وقررت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لمن تنتهي خدمته اعتبارا من 1 يناير 2025، ما يلي:

- رفع الحد الأدنى للمعاش ليصبح 1495 جنيها بدلاً من 1300 جنيه.

- رفع الحد الأقصى للمعاش ليصبح 11600 جنيه بدلاً من 10080 جنيها.

- رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح 2300 جنيه بدلاً من 2000 جنيه.

- رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح 14500 جنيه بدلاً من 12600 جنيه.

وذلك اعتبارا من الأول من يناير المقبل.

الفئات المستفادة من قرار زيادة المعاشات

وأوضحت الهيئة القومية للتأمين، أن هناك العديد من الفئات التي ستستفيد من هذا القرار، وهم:

- جميع المؤمن عليهم.

- العمالة غير المنتظمة.

- أي موظف أو مؤمن عليه تنتهي خدمته في 1 يناير 2025.

وأشارت إلى أن هذا القرار لن يشمل المستفيدين من مشروع تكافل وكرامة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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