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مروان عطية يعتذر لـ أحمد ياسر ريان بعد إصابته - أخبار كلمتك

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مروان عطية يعتذر لـ أحمد ياسر ريان بعد إصابته - أخبار كلمتك

مروان عطية يعتذر لـ أحمد ياسر ريان بعد إصابته - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 07:45 صباحاً - خضع أحمد ياسر ريان لاعب البنك الأهلي لعملية جراحية ناجحة بعد إصابته بكسر في الترقوة في مباراة الأهلي والبنك الأهلي التي أقيمت مساء الأحد.

وحرص مروان عطية لاعب النادي الأهلي على التواصل مع أحمد ياسر ريان والاعتذار له وأكد انه لم يقصد إصابته في التدخل الذي حدث بينهما في مباراة الأمس وأكد له أحمد ريان انه يعلم تمامًا إنه غير متعمد إصابته.

 

إصابة أحمد ياسر ريان

وتعرض أحمد ياسر ريان مهاجم البنك الأهلي للإصابة بكسر في الترقوة في مباراة فريقه أمام الأهلي ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

وفور استبدال أحمد ياسر ريان من المباراة ونزول زميله جريندو في الدقيقة 40، نقل اللاعب إلى المستشفى للاطمئنان على حالته.

 

مباراة الاهلي والبنك

وانتهت مباراة النادي الأهلي مع نظيره البنك الأهلي بالتعادل السلبي بدون أهداف، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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