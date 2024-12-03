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الرياضة - 06:49 - كندا تدرج "الحوثيين" ضمن قائمة الإرهاب - أخبار كلمتك

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الرياضة - 06:49 - كندا تدرج "الحوثيين" ضمن قائمة الإرهاب - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:49 - كندا تدرج "الحوثيين" ضمن قائمة الإرهاب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 06:49 صباحاً - أدرجت الحكومة الكندية جماعة "الحوثيين" على قائمتها الرسمية للكيانات الإرهابية.

وقال وزير الأمن العام والمؤسسات الديمقراطية والشؤون الحكومية الدولية الكندي دومينيك لوبلانك - في بيان - إن حكومة بلاده أدرجت جماعة "الحوثيين" ككيان إرهابي بموجب القانون الجنائي الكندي.

وأضاف لوبلانك أن "أعمال التطرف العنيف ليس لها مكان في العالم، وسنواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشار هذه الأنشطة على المستوى الدولي ومواجهة التهديدات التي تتعرض لها كندا ومواطنيها ومصالحها في جميع أنحاء العالم".

وحسب البيان، فإنه بإضافة "الحوثيين"، أصبح عدد الكيانات الإرهابية المدرجة ضمن قانون العقوبات في كندا 79 كياناً.

وتابع لوبلانك أنه من المهم ملاحظة أن هناك تمييزًا بين الحركة السياسية المسلحة التي يُشار إليها غالبًا باسم "الحوثيين"، والجماعة العرقية في اليمن التي تحمل الاسم نفسه، والتي ليست هدفًا لهذه القائمة.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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