الرياضة - 05:42 - أمطار ورياح.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 05:42 صباحاً - حالة الطقس اليوم.. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الثلاثاء معتدلا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يكون ليلا وفي الصباح الباكر، باردا على كافة الأنحاء.

وفيما يتعلق بالظواهر الجوية، قالت الأرصاد، هناك شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وفيما يتعلق بحالة البحر المتوسط، توقعت الأرصاد أن تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين وربع المتر، والرياح السطحية جنوبية غربية: شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، قال خبراء الأرصاد، تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين وربع المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 22 13

العاصمة الادارية 22 11

6 اكتوبر 21 11

بنهــــا 22 12

دمنهور 22 12

وادى النطرون 22 12

كفر الشيخ 21 14

المنصورة 21 13

الزقازيق 22 12

شبين الكوم 22 12

طنطا 21 13

دمياط 22 16

بورسعيد 22 17

الإسماعيلية 23 10

السويس 22 11

العريش 20 08

رفح 20 09

رأس سدر 23 12

نخل 18 03

كاترين 16 02

الطور 23 11

طابا 20 06

شرم الشيخ 25 17

الاسكندرية 23 11

العلمين 22 11

مطروح 21 12

السلوم 20 10

سيوة 21 09

رأس غارب 25 13

الغردقة 26 14

سفاجا 25 14

مرسى علم 25 15

شلاتين 26 16

حلايب 24 18

أبو رماد 25 16

رأس حدربة 24 18

الفيوم 23 11

بني سويف 23 10

المنيا 22 11

أسيوط 22 09

سوهاج 23 10

قنا 24 09

الأقصر 25 09

أسوان 25 11

الوادى الجديد 22 07

أبوسمبل 23 10