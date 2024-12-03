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الرياضة - 04:38 - أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم.. الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 04:38 - أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم.. الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:38 - أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم.. الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 04:38 صباحاً - أسعار الذهب اليوم.. شهدت أسعار الذهب في مصر، استقرارًا خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024، حيث سجل عيار 21 نحو 3680 جنيهًا، في حين سجل عيار 24 نحو 4205 جنيهًا، وسجل عيار 18 نحو 3154 جنيهًا.

فيما بلغ أسعار الذهب عيار 14 نحو 2453 جنيهًا، ووصلت قيمة الجنيه الذهب قبل احتساب مصنعية أو دمغة أو ضريبة إلى 29440 جنيها، والأوقية (وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، سجلت 2639 دولارًا في البورصات العالمية.

أسعار الذهب بعد المصنعية

ويضاف إلى أسعار الذهب الرسمية في المتوسط ما يتراوح بين 60 و700 جنيهًا قيمة المصنعية والدمغة على كل جرام، التي يحصل عليها التجار أو صاحب محل الصاغة، ويبدأ سعر الجرام عيار 21 من 3740 جنيهًا بعد إضافة قيمة المصنعية والدمغة، في حين وصل عيار 18 نحو 3214 جنيهًا، ووصل سعر عيار 14، إلى 2513 جنيهًا.

ويشار إلى أن أسعار الذهب تختلف من محل صاغة لآخر، ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تصل المصنعية في الأغلب لنسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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