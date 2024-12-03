الرياضة - 04:21 - أبرزها برشلونة ضد ريال مايوركا.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 04:21 صباحاً - مباريات اليوم.. تقام اليوم الثلاثاء 3-12-2024 عدة مباريات في مختلف المسابقات، أبرزها برشلونة الإسباني مع ريال مايوركا ضمن منافسات الدوري الإسباني، والهلال السعودى مع الغرافة القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة.

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مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

إيبسويتش تاون × كريستال بالاس - التاسعة والنصف مساء - على قناة beIN Sports HD 2

ليستر سيتي × وست هام يونايتد - العاشرة والربع مساء - على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

ريال مايوركا × برشلونة - الثامنة مساء - على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات كأس إيطاليا

بولونيا × مونزا - السابعة والنصف مساء

ميلان × ساسولو - العاشرة مساء - على قناة AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات كأس ألمانيا

بايرن ميونخ × باير ليفركوزن - العاشرة إلا ربع مساء

فيردر بريمن × دارمشتات - العاشرة إلا ربع مساء

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة

باختاكور × العين - الرابعة مساء - على قناة beIN Sports AFC HD

الهلال × الغرافة - الثامنة مساء - على قناة beIN Sports AFC HD