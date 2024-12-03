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الرياضة - 04:21 - أبرزها برشلونة ضد ريال مايوركا.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 04:21 - أبرزها برشلونة ضد ريال مايوركا.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:21 - أبرزها برشلونة ضد ريال مايوركا.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 04:21 صباحاً - مباريات اليوم.. تقام اليوم الثلاثاء 3-12-2024 عدة مباريات في مختلف المسابقات، أبرزها برشلونة الإسباني مع ريال مايوركا ضمن منافسات الدوري الإسباني، والهلال السعودى مع الغرافة القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص الخدمة بالخطوات وكيفية تنفيذها وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

إيبسويتش تاون × كريستال بالاس - التاسعة والنصف مساء - على قناة beIN Sports HD 2

ليستر سيتي × وست هام يونايتد - العاشرة والربع مساء - على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

ريال مايوركا × برشلونة - الثامنة مساء - على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات كأس إيطاليا

بولونيا × مونزا - السابعة والنصف مساء

ميلان × ساسولو - العاشرة مساء - على قناة AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات كأس ألمانيا

بايرن ميونخ × باير ليفركوزن - العاشرة إلا ربع مساء

فيردر بريمن × دارمشتات - العاشرة إلا ربع مساء

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة

باختاكور × العين - الرابعة مساء - على قناة beIN Sports AFC HD

الهلال × الغرافة - الثامنة مساء - على قناة beIN Sports AFC HD

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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