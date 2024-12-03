المصري يفتح ملف التجديد لدغموم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 03:40 صباحاً - فتح النادي المصري البورسعيدي ملف التجديد للاعب الفريق عبد الرحيم دغموم بناء على طلب علي ماهر المدير الفني للفريق.

وفتحت إدارة النادي المصري خط المفاوضات مع دغموم للتجديد مع الفريق ورحب اللاعب بذلك.

يذكر أن دغموم كان مصاب وغاب لفترة طويلة عن الفريق البورسعيدي وبدأ في الفترة الأخيرة يسترجع مستواه بشكل تدريجي.

مباراة المصري وبيراميدز

الدوري الممتاز، خطف فريق المصري البورسعيدي فوزًا غاليًّا من أنياب بيراميدز بهدف دون رد خلال لقاء الفريقين على إستاد السويس الجديد ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

أحرز محمد الشامي هدف المصري البورسعيدي والمباراة الوحيد في الدقيقة 54.

ترتيب المصري بيراميدز بالدوري

وقفز فريق المصري لقمة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 10 نقاط جمعها من 3 انتصارات وتعادل، سجل لاعبو المصري 4 أهداف ولم يستقبل أي هدف.

ويحتل فريق بيراميدز المركز الثالث في ترتيب دوري nile برصيد 7 نقاط جمعها من فوزين وتعادل، وخسارة وحيدة سجل لاعبو بيراميدز 6 أهداف واستقبلت شباكهم 4 أهداف.

وتغادر بعثة النادي المصري متجهه الي موزمبيق فجر الخميس القادم استعدادا لمباراة الفريق بالجولة الثانية من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية والتي تجمعه بمضيفه فريق بلاك بولز الموزمبيقي والمقرر إقامتها في التاسعة مساء الأحد المقبل على إستاد دو زيمبيتو بالعاصمة مابوتو.

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