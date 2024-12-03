الرياضة - 04:38 - أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم.. الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:38 - أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم.. الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

أحمد عيد يعتذر عن الاستمرار في تدريب غزل المحلة بعد الخسارة أمام الزمالك - أخبار كلمتك

أحمد عيد يعتذر عن الاستمرار في تدريب غزل المحلة بعد الخسارة أمام الزمالك - أخبار كلمتك

ترامب يختار الملياردير الحليف سفيرا لأمريكا لدى بريطانيا - أخبار كلمتك

ترامب يختار الملياردير الحليف سفيرا لأمريكا لدى بريطانيا - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:21 - أبرزها برشلونة ضد ريال مايوركا.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:21 - أبرزها برشلونة ضد ريال مايوركا.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

عاش ومات أميا، اليوم الذكرى الخامسة لرحيل شعبان عبد الرحيم مطرب أنا بكره إسرائيل - أخبار كلمتك

عاش ومات أميا، اليوم الذكرى الخامسة لرحيل شعبان عبد الرحيم مطرب أنا بكره إسرائيل - أخبار كلمتك

عقد الاختبارات الإلكترونية للمتقدمين لوظائف هيئة الأبنية التعليمية، اليوم - أخبار كلمتك

عقد الاختبارات الإلكترونية للمتقدمين لوظائف هيئة الأبنية التعليمية، اليوم - أخبار كلمتك

بن غفير يحذر من انقلاب للإطاحة بالحكومة الإسرائيلية - أخبار كلمتك

بن غفير يحذر من انقلاب للإطاحة بالحكومة الإسرائيلية - أخبار كلمتك

37.2 مليار جنيه إجمالي قيمة التداول بالبورصة - أخبار كلمتك

37.2 مليار جنيه إجمالي قيمة التداول بالبورصة - أخبار كلمتك

بايدن يعتزم فرض عقوبات إضافية على روسيا قبل مغادرة منصبه - أخبار كلمتك

بايدن يعتزم فرض عقوبات إضافية على روسيا قبل مغادرة منصبه - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:01 - طيران الاحتلال يشن غارة جوية استهدفت شمال شرقي مدينة خان يونس - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:01 - طيران الاحتلال يشن غارة جوية استهدفت شمال شرقي مدينة خان يونس - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

المصري يفتح ملف التجديد لدغموم - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
المصري يفتح ملف التجديد لدغموم - أخبار كلمتك

المصري يفتح ملف التجديد لدغموم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 03:40 صباحاً - فتح النادي المصري البورسعيدي ملف التجديد للاعب الفريق عبد الرحيم دغموم بناء على طلب علي ماهر المدير الفني للفريق.

وفتحت إدارة النادي المصري خط المفاوضات مع دغموم للتجديد مع الفريق ورحب اللاعب بذلك.

 

يذكر أن دغموم كان مصاب وغاب لفترة طويلة عن الفريق البورسعيدي وبدأ في الفترة الأخيرة يسترجع مستواه بشكل تدريجي.

 

مباراة المصري وبيراميدز

الدوري الممتاز، خطف فريق المصري البورسعيدي فوزًا غاليًّا من أنياب بيراميدز بهدف دون رد خلال لقاء الفريقين على إستاد السويس الجديد ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

أحرز محمد الشامي هدف المصري البورسعيدي والمباراة الوحيد في الدقيقة 54.

 

ترتيب المصري بيراميدز بالدوري

وقفز فريق المصري لقمة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 10  نقاط جمعها من 3 انتصارات وتعادل، سجل لاعبو المصري 4 أهداف ولم يستقبل أي هدف.

ويحتل فريق بيراميدز المركز الثالث في ترتيب دوري nile برصيد 7 نقاط جمعها من فوزين وتعادل، وخسارة وحيدة سجل لاعبو بيراميدز 6 أهداف واستقبلت شباكهم 4 أهداف.

وتغادر بعثة النادي المصري متجهه الي موزمبيق فجر الخميس القادم استعدادا لمباراة الفريق بالجولة الثانية من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية والتي تجمعه بمضيفه فريق بلاك بولز الموزمبيقي والمقرر إقامتها في التاسعة مساء الأحد المقبل على إستاد دو زيمبيتو بالعاصمة مابوتو.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 04:21 - أبرزها برشلونة ضد ريال مايوركا.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق