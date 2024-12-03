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الرياضة - 01:41 - روسيا تعترض على جدول أعمال مجلس الأمن الدولي الذي صاغته واشنطن - أخبار كلمتك

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الرياضة - 01:41 - روسيا تعترض على جدول أعمال مجلس الأمن الدولي الذي صاغته واشنطن - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:41 - روسيا تعترض على جدول أعمال مجلس الأمن الدولي الذي صاغته واشنطن - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 01:41 صباحاً - قال النائب الأول للممثل الدائم الروسي لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أمس الاثنين، إن بلاده اعترضت على جدول أعمال مجلس الأمن الدولي الذي صاغته الولايات المتحدة لشهر ديسمبر الجاري بعد أن رفضت واشنطن حذف اجتماع بشأن أوكرانيا منه.

وقال بوليانسكي، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس"، : "كما كان متوقعاً انتهى بالأمريكيين الأمر بدون برنامج معتمد لعمل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هذا الشهر، حيث رفضوا حذف اجتماع حول أوكرانيا من جدول الأعمال".

وأضاف: "لا أستطيع أن أقول لماذا حدث هذا، فقد يكون ذلك عناداً أمريكياً أو تضامنًا أنجلوسكسونيًا، لكن النتيجة هي نفسها، لقد كنا واضحين وشفافين فيما يتعلق بموقفنا منذ البداية، إن الأجندة الأمريكية قد يتم حظرها".

وتولت الولايات المتحدة رئاسة مجلس الأمن الدولي في الأول من ديسمبر 2024، وفي أوائل نوفمبر الماضي، منعت روسيا البرنامج الذي صاغته المملكة المتحدة لأنه تضمن اجتماعاً بشأن أوكرانيا، ووفقا لبوليانسكي: "يجب أن يتضمن البرنامج عقد اجتماعات تتماشى مع دورة إعداد التقارير في مجلس الأمن، ولم تكن أوكرانيا من بين هذه القضايا".

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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