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الرياضة - 01:09 - السد القطري يفوز على النصر السعودي ٢-١ بدوري أبطال آسيا - أخبار كلمتك

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الرياضة - 01:09 - السد القطري يفوز على النصر السعودي ٢-١ بدوري أبطال آسيا - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:09 - السد القطري يفوز على النصر السعودي ٢-١ بدوري أبطال آسيا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 01:09 صباحاً - نجح فريق السد القطري في الفوز على مضيفه النصر السعودي بنتيجة ٢-١، مساء اليوم الإثنين، على ملعب "الأول بارك" في الرياض بالسعودية، في إطار الجولة السادسة من المجموعة الثانية لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم.

تقدم السد بهدف في الدقيقة ٥٣ عبر لاعبه أكرم عفيف، ثم أدرك النصر التعادل بهدف من النيران الصديقة سجله المغربي رومان سايس مدافع السد في الدقيقة ٨٠، قبل أن يحرز الجزائري آدم وناس هدف الفوز القاتل للسد القطري في الدقيقة ١٠١.

ورفع الفوز رصيد السد إلى ١٢ نقطة ليرتقي إلى المركز الرابع في المجموعة الثانية، بفارق نقطة واحدة عن النصر صاحب المركز الثالث.

وفي الجولة القادمة لدور المجموعات، سيستضيف السد القطري فريق أهلي جدة السعودي، فيما سيلعب النصر السعودي مع الوصل الإماراتي.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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