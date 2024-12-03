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بعد الهزيمة من المصري، موعد مباراة بيراميدز القادمة - أخبار كلمتك

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بعد الهزيمة من المصري، موعد مباراة بيراميدز القادمة - أخبار كلمتك

بعد الهزيمة من المصري، موعد مباراة بيراميدز القادمة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 01:00 صباحاً - يستعد فريق بيراميدز لمباراته القادمة بعد الهزيمة من المصري البورسعيدي في أول هزائمه ببطولة الدوري المصري الممتاز.

 

موعد مباراة بيراميدز القادمة 

ويحل بيراميدز ضيفًا على دجوليبا بطل مالي في السادسة من مساء الأحد الموافق 8 ديسمبر الجاري على استاد 26 مارس بمدينة باماكو عاصمة مالي، في ثاني جولات دور المجموعات دوري أبطال إفريقيا.

 

حكام مباراة دجوليبا وبيراميدز في دوري الأبطال

ويدير المباراة طاقم حكام من دولة تشاد بقيادة الحكم محمد الحاجي علاو، ويساعده مواطنه عيسى بوجولا المساعد الأول، وموسى حافظ الحكم المساعد الثاني. وعثمان عبد الكريم، الحكم المساعد الرابع.

ويراقب المباراة، إيلو محمدو من النيجر، ومراقب الحكام أمينو شانتالي من نيجيريا، والمنسق العام محمد جيندور من الجزائر، والمنسق الإعلامي إبراهيما كوليبالي من مالي، وموسى بالا المنسق الأمني من جامبيا.

يذكر أن بيراميدز يتصدر قمة مجموعته بعد الفوز على ساجرادا الأنجولي بخمسة أهداف مقابل هدف في لقاء الجولة الأولى.

 

مباراة المصري وبيراميدز

الدوري الممتاز، خطف فريق المصري البورسعيدي فوزًا غاليًا من أنياب بيراميدز بهدف دون رد خلال لقاء الفريقين على ستاد السويس الجديد ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

أحرز محمد الشامي هدف المصري البورسعيدي والمباراة الوحيد في الدقيقة 54.

 

ترتيب المصري بيراميدز بالدوري

وقفز فريق المصرى لقمة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 10  نقاط جمعها من 3 انتصارات وتعادل، سجل لاعبو المصرى 4 أهداف ولم يستقبل أي هدف.

ويحتل فريق بيراميدز المركز الثالث فى ترتيب دورى nile برصيد 7 نقاط جمعها من فوزين وتعادل، وخسارة وحيدة سجل لاعبو بيراميدز 6 أهداف واستقبلت شباكهم 4 أهداف.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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