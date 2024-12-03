الرياضة - 12:21 - وزيرة التنمية المحلية تشارك في حفل استقبال سفارة الإمارات بمناسبة عيد الإتحاد 53 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 12:21 صباحاً - شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية في حفل الاستقبال الذي أقامته سفارة دولة الإمارات العربية بجمهورية مصر العربية، بمناسبة عيد الاتحاد الـ 53، مساء اليوم الإثنين بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الوزير خليفة شاهين المرر وزير الدولة الإماراتي، والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والسفيرة مريم الكعبي سفيرة الإمارات بالقاهرة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعدد من الوزراء والمحافظين والسفراء والإعلاميين وكبار الشخصيات.

وهنأت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية الشعب الإماراتي الشقيق وسفيرة الإمارات بالقاهرة وحكام وشيوخ دولة الإمارات بمناسبة اليوم الوطني الـ 53، تلك المناسبة التي تُخلِّد ذكرى تأسيس اتحاد الإمارات بروحٍ الوحدة والتضامن.

وأشادت وزيرة التنمية المحلية بما حقَّقته دولة الإمارات من إنجازات حضارية وتنموية رائدة لشعبها، متمنية كل الخير والازدهار للشعب الإماراتي الشقيق.

من جانبها، قالت سفيرة دولة الإمارات، خلال حفل الاستقبال، " يسعدني أن أرحب بكم اليوم للاحتفال بالذكرى الثالثة والخمسين لتأسيس وقيام دولة الإمارات العربية المتحدة، وإنه لشرف عظيم أن أشارككم هذه المناسبة الوطنية التي تجسّد روح الاتحاد وتطلعات قيادتنا الرشيدة وشعبنا نحو مستقبل أكثر إشراقا".

وأضافت الكعبي "في مثل هذا اليوم، في الثاني من ديسمبر عام 1971، تم الإعلان رسمياً عن قيام دولة الإمارات، ورُفع علم الاتحاد عالياً، وانتخب سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أول رئيس للدولة، وسمو الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، نائباً للرئيس، وفي التاسع من ديسمبر من نفس العام تم تشكيل أول مجلس للوزراء، وانضمت دولة الإمارات في نفس العام إلى منظمة الأمم المتحدة".

وتابعت "إن دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، تربطهما علاقات ذات طبيعة خاصة على مدار أكثر من ثلاثة وخمسين عامًا لاعتمادها على دعائم قوية أهمها الوعي والفهم المشترك، وضع لبنتها الأولى الوالد المؤسس سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه".

وأضافت "ولعلنا أمام تاريخ يحكي كيف كانت مصر من أوائل الدول الداعمة لقيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1971، وإن كنا نؤمن بأن العلاقات بين البلدين تعود لأبعد من ذلك بكثير، فكان لكل طرف منهما مواقف يخلدها التاريخ في نصرة قضايا الطرف الآخر، واليوم نشهد توطيدا لأواصر العلاقات بين البلدين الشقيقين في عهد قيادتنا الرشيدة بقيادة سمو الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية، الذي يسير على نهج الأب المؤسس، وفي ظل العلاقة الأخوية التي تربطه بفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، وهو ما أثبتته السنوات الماضية من تنام مطرد في العلاقات السياسية والاقتصادية، والتفاهم المشترك في جميع الملفات والتحديات التي تواجه المنطقة العربية، وتنسيق مستمر في المواقف الدولية".