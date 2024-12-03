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3 عقوبات تنتظر الأهلي حال انسحابه من كأس الرابطة - أخبار كلمتك

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3 عقوبات تنتظر الأهلي حال انسحابه من كأس الرابطة - أخبار كلمتك

3 عقوبات تنتظر الأهلي حال انسحابه من كأس الرابطة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 12:12 صباحاً - كشف مصدر مسؤول داخل رابطة الأندية أن الأهلي لم يخطر الرابطة بشكل رسمي بانسحابه من بطولة كأس الرابطة التي تنطلق يوم ١٠ ديسمبر الجاري.

وأضاف المصدر في تصريحات تليفزيونية: "وفقًا للمادة 24 من لائحة كأس الرابطة، إذا قرر الأهلي أو أي فريق الانسحاب قبل انطلاق المسابقة ودون وجود أسباب قهرية، سيتم توقيع ثلاث عقوبات عليه".

واختتم: "العقوبات ستكون غرامة مالية قدرها 5 ملايين جنيه بخلاف تحمل الخسائر المالية الناتجة عن فقدان دخل العقود التجارية وعقود البث التلفزيوني، ودفع كافة النفقات المتعلقة بتنظيم المباريات التي كان من المقرر للفريق المشاركة فيها".

مباراة الأهلي وإنبي بكأس الرابطة

ووفقًا لجدول بطولة رابطة الأندية المصرية يلتقي الأهلي مع إنبي يوم 10 ديسمبر الجاري ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثالثة التي تضم أيضًا فريقي فاركو وطلائع الجيش.

 

الانسحاب الثالث للأهلي من كأس الرابطة

ويعد انسحاب الأهلي من كأس رابطة الأندية المحترفة هو الثالث على التوالي بعد الانسحاب من البطولة في النسختين الماضيين بينما خرج من دور المجموعات في النسخة الأولى من البطولة عام 2022.

 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي يوم السبت الموافق 7 من شهر ديسمبر الجاري في الثالثة عصرا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا. 

 

هذا ويطير المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق، إلى أمريكا فجر اليوم الثلاثاء، لحضور قرعة مونديال الأندية ممثلًا عن النادي الأهلي في الاحتفالية المقرر إقامتها يوم الأربعاء.

 

موعد قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2025 

وتقام قرعة كأس العالم للأندية 2025 يوم الخميس المقبل 5 ديسمبر، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر.

وتنطلق القرعة في تمام الواحدة ظهرًا بالتوقيت المحلي (7 مساءً بتوقيت وسط أوروبا) ويتم نقلها مباشرة عبر موقع FIFA.com ومنصة FIFA+ وقنوات أخرى داعمة.

 

موعد بطولة كأس العالم للأندية 2025

وتقام بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد في 15 يونيو وتنتهي في 13 يوليو، بتواجد 32 فريقًا، للمشاركة في النسخة الافتتاحية.

واكتمل عقد الفرق المتأهلة لمنافسات كأس العالم للأندية 2025، والمقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية.

 

كشفت رابطة الأندية عن موعد انطلاق منافسات كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة للنسخة الجديدة 2024- 2025 يوم 10 ديسمبر الجاري.

وكانت الرابطة أجرت قرعة البطولة الجديدة التي ستنطلق قريبا، والتي أسفرت عن المجموعات كالتالي:

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الأولي: الزمالك ـ سموحة ـ مودرن سبورت ـ بتروجت ـ الجونة.

الثانية: المصري ـ سيراميكا ـ زد ـ البنك الأهلي ـ غزل المحلة.

الثالثة: الأهلي ـ طلائع الجيش ـ إنبي ـ فاركو.

الرابعة: بيراميدز ـ الاتحاد السكندري ـ الإسماعيلي ـ حرس الحدود.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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