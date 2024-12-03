الرياضة - 12:05 - بارد ليلاً.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 12:05 صباحاً - حالة الطقس غدا الثلاثاء.. أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء 3 -12-2024.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس بارد ليلاً وفي الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024

شبورة مائية

أشارت هيئة الأرصاد إلى انتشار شبورة مائية من الساعة 4 إلى الساعة 8 صباحاً، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

سقوط أمطار

ونوهت الأرصاد بوجود فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

نشاط الرياح

وحذرت من نشاط رياح أحياناً، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024

حالة البحر المتوسط

وبينت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة البحر المتوسط، حيث ستكون حالته معتدلة، وارتفاع الأمواج من (1.5 إلى 2.25)متر، واتجاه الرياح من جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

أما عن حالة البحر الأحمر، فأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن حالته معتدلة، وارتفاع الأمواج من (1.5 إلى 2.25) متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 المدن/ المحافظات العظمى الصغرى القاهرة 22 13 العاصمة الإدارية 22 11 6 أكتوبر 21 11 بنها 22 12 دمنهور 22 12 وادي النطرون 22 12 كفر الشيخ 21 14 المنصورة 21 13 الزقازيق 22 12 شبين الكوم 22 12 طنطا 21 13 دمياط 22 16 بورسعيد 22 17 الإسماعيلية 23 10 السويس 22 11 العريش 20 08 رفح 20 09 رأس سدر 23 12 نخل 18 03 كاترين 16 02 الطور 23 11 طابا 20 06 شرم الشيخ 25 17 الإسكندرية 23 11 العلمين 22 11 مطروح 21 12 السلوم 20 10 سيوة 21 09 رأس غارب 25 13 الغردقة 26 14 سفاجا 25 14 مرسى علم 25 15 شلاتين 26 16 حلايب 24 18 أبو رماد 25 16 رأس حدربة 24 18 الفيوم 23 11 بني سويف 23 10 المنيا 22 11 أسيوط 22 09 سوهاج 23 10 قنا 24 09 الأقصر 25 09 أسوان 25 11 الوادي الجديد 22 07 أبو سمبل 23 10

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