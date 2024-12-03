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الرياضة - 12:05 - عيار 21 مفاجأة.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:05 - عيار 21 مفاجأة.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:05 - عيار 21 مفاجأة.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 12:05 صباحاً - سعر الذهب اليوم.. سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا ومبيعًا في مصر بدية تعاملات اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 نحو3680 جنيها للبيع، و 3660 جنيها للشراء، بينما وصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 4205.75 جنيها للبيع و4182.75جنيها للشراء.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص الخدمة بالخطوات وكيفية تنفيذها وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الذهب الآن في مصر اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024
سعر الذهب بيع شراء
سعر الذهب الآن عيار 24 4205.75 جنيه 4182.75 جنيه
سعر الذهب الآن عيار 22 3855.25 جنيها 3834.25 جنيه
سعر الذهب الآن عيار 21 3680 جنيها 3660 جنيها
سعر الذهب الآن عيار 18 3154.25 جنيه 3137.25 جنيه
سعر الذهب الآن عيار 14 2453.25 جنيه 2440 جنيه
سعر الأونصة الذهبية 2635.78 دولار 2635.51 دولار

سعر الذهب الآن في مساء التعاملات

سعر الذهب الآن عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوق الصاغة المصرية نحو 4205.75 جنيه للبيع، 4182.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 22

ووصل سعر الذهب عيار 22 في بداية تعاملات اليوم إلى 3855.25 جنيه للبيع، 3834.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 21

وحقق سعر الذهب عيار 21 في الصاغة المصرية نحو 3680 جنيها للبيع، 3660 جنيها للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 خلال بداية تعاملات اليوم نحو 3154.25 جنيه للبيع، 3137.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 14

بينما سجل سعر الذهب عيار 14 في صباح التعاملات نحو 2453.25 جنيه للبيع، 2440 جنيها للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 12

ووصل سعر الذهب عيار 12 اليوم الثلاثاء إلى 2102.75 جنيه للبيع، 2091.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 9

وحقق سعر الذهب عيار 9 في محلات الصاغة اليوم نحو 1577.25 جنيه للبيع، 1568.5 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب الآن

أما سعر الجنيه الذهب فسجل اليوم نحو 29440 جنيها للبيع، 29280 جنيها للشراء.

سعر أوقية الذهب الآن

ووصل سعر أوقية الذهب اليوم الثلاثاء إلى 2638.41 دولار للبيع، 2638.14 دولار للشراء.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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