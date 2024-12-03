الرياضة - 12:05 - عيار 21 مفاجأة.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 12:05 صباحاً - سعر الذهب اليوم.. سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا ومبيعًا في مصر بدية تعاملات اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 نحو3680 جنيها للبيع، و 3660 جنيها للشراء، بينما وصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 4205.75 جنيها للبيع و4182.75جنيها للشراء.

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سعر الذهب الآن في مصر اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 سعر الذهب بيع شراء سعر الذهب الآن عيار 24 4205.75 جنيه 4182.75 جنيه سعر الذهب الآن عيار 22 3855.25 جنيها 3834.25 جنيه سعر الذهب الآن عيار 21 3680 جنيها 3660 جنيها سعر الذهب الآن عيار 18 3154.25 جنيه 3137.25 جنيه سعر الذهب الآن عيار 14 2453.25 جنيه 2440 جنيه سعر الأونصة الذهبية 2635.78 دولار 2635.51 دولار

سعر الذهب الآن في مساء التعاملات

سعر الذهب الآن عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوق الصاغة المصرية نحو 4205.75 جنيه للبيع، 4182.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 22

ووصل سعر الذهب عيار 22 في بداية تعاملات اليوم إلى 3855.25 جنيه للبيع، 3834.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 21

وحقق سعر الذهب عيار 21 في الصاغة المصرية نحو 3680 جنيها للبيع، 3660 جنيها للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 خلال بداية تعاملات اليوم نحو 3154.25 جنيه للبيع، 3137.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 14

بينما سجل سعر الذهب عيار 14 في صباح التعاملات نحو 2453.25 جنيه للبيع، 2440 جنيها للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 12

ووصل سعر الذهب عيار 12 اليوم الثلاثاء إلى 2102.75 جنيه للبيع، 2091.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 9

وحقق سعر الذهب عيار 9 في محلات الصاغة اليوم نحو 1577.25 جنيه للبيع، 1568.5 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب الآن

أما سعر الجنيه الذهب فسجل اليوم نحو 29440 جنيها للبيع، 29280 جنيها للشراء.

سعر أوقية الذهب الآن

ووصل سعر أوقية الذهب اليوم الثلاثاء إلى 2638.41 دولار للبيع، 2638.14 دولار للشراء.