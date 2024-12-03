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الرياضة - 12:05 - الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الثلاثاء 3 ديسمبر |بيان بدرجات الحرارة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:05 - الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الثلاثاء 3 ديسمبر |بيان بدرجات الحرارة - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:05 - الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الثلاثاء 3 ديسمبر |بيان بدرجات الحرارة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 12:05 صباحاً - الطقس غدا.. أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن حالة الطقس غدا الثلاثاء 3 ديسمبر 2024، سيسوده الاعتدال في وقت النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

وأضافت الأرصاد الجوية أن الطقس غدا سيكون مائلا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، أما في وقت الليل وفي الصباح الباكر فسيكون الطقس باردا على كافة الأنحاء.

الطقس غدا

وأشار خبراء الأرصاد إلى أنه بالنسبة لـ الظواهر الجوية، فستكون هناك شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، لافتة إلى وجود أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

ولفت خبراء الأرصاد الجوية إلى أنه سيكون هناك نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

الطقس غدا

حالة البحرين

وذكرت الأرصاد الجوية أن حالة الطقس غدا في البحر المتوسط، ستكون معتدلة وارتفاع الموج فيه سيتراوح بين 1.5: 2.25 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية: شمالية غربية.

أما حالة الطقس غدا في البحر الأحمر، فستكون معتدلة وارتفاع الموج فيه سيتراوح بين 1.5: 2.25، والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس غدا

درجات الحرارة المتوقعة على مدن ومحافظات مصر

درجات الحرارة غدا الثلاثاء 3 ديسمبر 2024
المدن/ المحافظات العظمى الصغرى
القاهرة 22 13
العاصمة الإدارية 22 11
6 أكتوبر 21 11
بنها 22 12
دمنهور 22 12
وادي النطرون 22 12
كفر الشيخ 21 14
المنصورة 21 13
الزقازيق 22 12
شبين الكوم 22 12
طنطا 21 13
دمياط 22 16
بورسعيد 22 17
الإسماعيلية 23 10
السويس 22 11
العريش 20 08
رفح 20 09
رأس سدر 23 12
نخل 18 03
كاترين 16 02
الطور 23 11
طابا 20 06
شرم الشيخ 25 17
الإسكندرية 23 11
العلمين 22 11
مطروح 21 12
السلوم 20 10
سيوة 21 09
رأس غارب 25 13
الغردقة 26 14
سفاجا 25 14
مرسى علم 25 15
شلاتين 26 16
حلايب 24 18
أبو رماد 25 16
رأس حدربة 24 18
الفيوم 23 11
بني سويف 23 10
المنيا 22 11
أسيوط 22 09
سوهاج 23 10
قنا 24 09
الأقصر 25 09
أسوان 25 11
الوادي الجديد 22 07
أبو سمبل 23 10

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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