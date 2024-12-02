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بالأحضان، أول صور للقاء الشناوي وإمام عاشور بعد انتهاء الأزمة - أخبار كلمتك

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بالأحضان، أول صور للقاء الشناوي وإمام عاشور بعد انتهاء الأزمة - أخبار كلمتك

بالأحضان، أول صور للقاء الشناوي وإمام عاشور بعد انتهاء الأزمة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 11:26 مساءً - الأهلي، انتهت أزمة إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، بعدما تقدم بالاعتذار لـ مارسيل كولر ومحمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي ومحمد الشناوي قائد الفريق.

وكان إمام عاشور اعترض بعد عدم مشاركته أمام استاد بيدجان في دوري أبطال أفريقيا ليدخل في مشادة كلامية مع زميله محمد الشناوي حارس الفريق. 

وعادإمام عاشور اليوم للتواجد في المران الجماعي بعد انتهاء فترة مرانه منفردا خلال الأيام الماضية. 

ورصدت عدسات الكاميرات مقابلة إمام عاشور ومحمد الشناوي عقب انتهاء الأزمة حيث ظهر الثنائي وهما يتبادلان العناق والأحضان.  

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أشرف داري ينتظم في مران الاهلي 

انتظم أشرف داري مدافع الأهلي في مران الأهلي الجماعي اليوم بعد تعافيه من الإصابة في كاحل القدم. 

عقد محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي جلسة منفردة اليوم مع مصطفى شوبير حارس مرمي الفريق قبل انطلاق المران على ملعب التتش بالجزيرة شهدت الحديث عن بعض الأمور الفنية والإدارية. 

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وينتظم محمد الشناوي حارس مرمي الأهلي في مران الأهلي الجماعي اليوم بعد غيابه أمس عن مران المستبعدين من مباراة البنك الأهلي عقب الحصول على إذن من الجهاز الفني للراحة. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. 

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موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي يوم السبت الموافق 7 من شهر ديسمبر الجاري في الثالثة عصرا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا. 

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ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر شاشة قنوات بي أن سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.  

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وتعادل الأهلي أمس سلبيا أمام البنك الأهلي ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز. 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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