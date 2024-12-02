توقيع مذكرة تفاهم لتشكيل مركز الشراكة الإستراتيجي بين السعودية وفرنسا - أخبار كلمتك

توقيع مذكرة تفاهم لتشكيل مركز الشراكة الإستراتيجي بين السعودية وفرنسا - أخبار كلمتك

عرض لوحة للشهيدة حنين للبيع في عدن - أخبار كلمتك

عرض لوحة للشهيدة حنين للبيع في عدن - أخبار كلمتك

وفاة طبيبة شهيرة في عدن - أخبار كلمتك

وفاة طبيبة شهيرة في عدن - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:05 - بارد ليلاً.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:05 - بارد ليلاً.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:05 - عيار 21 مفاجأة.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:05 - عيار 21 مفاجأة.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:05 - الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الثلاثاء 3 ديسمبر |بيان بدرجات الحرارة - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:05 - الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الثلاثاء 3 ديسمبر |بيان بدرجات الحرارة - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يؤكد لمبعوث الصين للشرق الأوسط عُمق العلاقات بين البلدين - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يؤكد لمبعوث الصين للشرق الأوسط عُمق العلاقات بين البلدين - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «حبيبة قلبي وأمي التانية».. أحمد وفيق يعلن عن وفاة عمته - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «حبيبة قلبي وأمي التانية».. أحمد وفيق يعلن عن وفاة عمته - أخبار كلمتك

طرح البوستر الرسمي لمسلسل "فقرة الساحر" - أخبار كلمتك

طرح البوستر الرسمي لمسلسل "فقرة الساحر" - أخبار كلمتك

شقيق محمد رحيم يرد على دفاع تامر حسني عن زلة لسان شيرين - أخبار كلمتك

شقيق محمد رحيم يرد على دفاع تامر حسني عن زلة لسان شيرين - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

وزير الرياضة: لن أسمح بتصريحات منع اللاعبين من الانضمام لمنتخب مصر - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
وزير الرياضة: لن أسمح بتصريحات منع اللاعبين من الانضمام لمنتخب مصر - أخبار كلمتك

وزير الرياضة: لن أسمح بتصريحات منع اللاعبين من الانضمام لمنتخب مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 11:04 مساءً - شدد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على دعمه لكافة المنتخبات الوطنية وفي مقدمتها المنتخب الأول الذي يقوده حسام حسن المدير الفني.

وأضاف وزير الشباب والرياضة في تصريحات تليفزيونية:"دعم المنتخبات الوطنية واجب وفرض على كافة الأندية، الدولة تدعم الأندية وفي النهاية نسمع تصريحات عن التهديد بضم اللاعبين للمنتخب".

وتابع الدكتور أشرف صبحي:"أي تصريحات من هذا النوع مرفوضة وسأتصدى لها بقوة، وغير مسموح بها ولا بالحديث في هذا الملف مرة أخرى".

وأكمل الوزير أشرف صبحي:"اتحاد الكرة ينظم المسابقات المحلية لخدمة المنتخبات ولن أسمح بإطلاق تصريحات عن رفض الأندية انضمام لاعبيها لمنتخب مصر الفترة المقبلة".

تهديدات أحمد سليمان

سيطرت حالة من الغضب الكبير لدى عدد كبير من جماهير نادي الزمالك، من صفقة البولندي ميشالاك لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي وظهوره بمستوى متواضع مع الفريق.

وتساءل جماهير نادي الزمالك من الذي تعاقد مع الزمالك، خاصة وأنه لا يتناسب مع طموحات وآمال جماهير الزمالك.

وأكد مصدر بالزمالك، أن أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك هو من تعاقد مع اللاعب وأصر على ضمه لصفوف الزمالك رغم تحذيرات البعض له داخل النادي بأن اللاعب لم يظهر مع فريقه السابق بمستوى مميز، ولكنه أصر على ضمه للزمالك. 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

أخبار ذات صلة

0 تعليق