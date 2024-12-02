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جماهير الزمالك تسخر من تخفيف عقوبة إمام عاشور:"بيقولوا التزام والأسبوع بقى 3 أيام"(فيديو) - أخبار كلمتك

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جماهير الزمالك تسخر من تخفيف عقوبة إمام عاشور:"بيقولوا التزام والأسبوع بقى 3 أيام"(فيديو) - أخبار كلمتك

جماهير الزمالك تسخر من تخفيف عقوبة إمام عاشور:"بيقولوا التزام والأسبوع بقى 3 أيام"(فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 10:32 مساءً - سخرت جماهير  نادي الزمالك من تخفيف عقوبة إمام عاشور لاعب النادي الأهلي  خلال مباراة الفريق الأبيض وغزل المحلة بالدوري الممتاز.

وهتفت الجماهير:"بيقولوا صالح والتزام والأسبوع بقي ثلاث أيام"

 

عودة إمام عاشور لتدريبات الأهلي

 الأهلي، عاد إمام عاشور لاعب الأهلي إلى مران فريقه الجماعي اليوم، بعد انتهاء أزمته مع الجهاز الفني، حيث اعتذر اللاعب لمارسيل كولر ومحمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي ومحمد الشناوي قائد الفريق.

وعاد إمام عاشور اليوم للمشاركة في المران الجماعي بعد انتهاء فترة مرانه منفردا خلال الأيام الماضية. 

عقوبة إمام عاشور

وكان الأهلي قرر تغريم اللاعب مبلغ مليون جنيه، بجانب منعه من التدريبات الجماعية لمدة أسبوع بسبب حضوره احد حفلات الزواج وانتشار فيديوهات له بذلك، قبل أن يصدر اللاعب بيان اعتذار بشأن الأزمة. 

 

مباراة الزمالك وغزل المحلة


حقق الزمالك فوزا عريضا أمام غزل المحلة على ملعبه برباعية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد غزل المحلة ضمن مواجهات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

 

سجل رباعية الزمالك في مرمى غزل المحلة اللاعب ناصر منسي “هدفين” في الدقيقتين 18 و22، وزيزو في الدقيقة 73 من ركلة جزاء، واختتم حسام عبد المجيد الرباعية البيضاء في الدقيقة 79. 

 

طرد لاعب غزل المحلة 

شهدت بداية المباراة إثارة مبكرة في الدقيقة 2 بعد أن قام الحكم محمود بسيوني بإشهار بطاقة حمراء ضد لاعب غزل المحلة يحيى زكريا بعد تدخل قوي مع أحمد عبد الرحيم إيشو، بعد الرجوع لتقنية الفار، ليكمل الغزل المباراة بعشرة لاعبين، كما قام الحكم بإشهار البطاقة الصفراء لأحمد عيد المدير الفني لغزل المحلة.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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