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السد القطري يفوز على النصر السعودي 2-1 في دوري أبطال آسيا للنخبة - أخبار كلمتك

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السد القطري يفوز على النصر السعودي 2-1 في دوري أبطال آسيا للنخبة - أخبار كلمتك

السد القطري يفوز على النصر السعودي 2-1 في دوري أبطال آسيا للنخبة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 10:14 مساءً - انتهت مباراة النصر السعودي ضد السد القطري بنتيجة 2-1 للسد، في المباراة التي تقام على ملعب الأول بارك، ضمن لقاءات الجولة السادسة من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

سجل أكرم عفيف هدف السد القطري، بينما رومان سايس لاعب السد بالخطأ في مرماه هدف النصر السعودي، وسجل هدف السد الثاني آدم وناس من ضربة جزاء في الوقت بدل الضائع.

وكان فريق النصر السعودي قد ضمن تأهله إلى الأدوار الإقصائية في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعدما جمع 13 نقطة في أول 5 مباريات ويأتي في المركز الثالث، كما صعد فريق السد القطري بعدما رفع رصيده إلى 12 نقطة.

 

استبعاد كريستيانو رونالدو من قائمة النصر لمباراة السد

وقرر الإيطالي ستيفانو بيولي، مدرب فريق النصر السعودي، استبعاد كريستيانو رونالدو، قائد الفريق، من تشكيل وقائمة مباراة السد القطري، التي جرت مساء اليوم الإثنين، في دوري أبطال آسيا للنخبة، بهدف إراحته.

تشكيل النصر السعودي ضد السد القطري

حراسة المرمى: بينتو ماتيوس.

خط الدفاع: سلطان الغنام، إيمريك لابورت، علي لاجامي، سالم النجدي.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش، عبد الله الخيبري، عبد الرحمن غريب.

خط الهجوم: ساديو ماني، جابرييل أنجيلو، أندرسون تاليسكا.

تشكيل السد القطري أمام النصر السعودي

حراسة المرمى: مشعل برشم.

خط الدفاع: طارق سلمان، باولو أوتافيو، خوخي بوعلام، رومان سايس.

خط الوسط: محمد كمارا، محمد وعد، مصطفى طارق، يوسف عطال.

خط الهجوم: كريستو جونزاليس، أكرم عفيف.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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