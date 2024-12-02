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الزمالك يضرب المحلة على ملعبه برباعية نظيفة ويتقدم لوصافة الدوري - أخبار كلمتك

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الزمالك يضرب المحلة على ملعبه برباعية نظيفة ويتقدم لوصافة الدوري - أخبار كلمتك

الزمالك يضرب المحلة على ملعبه برباعية نظيفة ويتقدم لوصافة الدوري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 10:14 مساءً - حقق الزمالك فوزا عريضا أمام غزل المحلة على ملعبه برباعية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد غزل المحلة ضمن مواجهات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

سجل رباعية الزمالك في مرمى غزل المحلة اللاعب ناصر منسي “هدفين” في الدقيقتين 18 و22، وزيزو في الدقيقة 73 من ركلة جزاء، واختتم حسام عبد المجيد الرباعية البيضاء في الدقيقة 79. 

 

طرد لاعب غزل المحلة 

شهدت بداية المباراة إثارة مبكرة في الدقيقة 2 بعد أن قام الحكم محمود بسيوني بإشهار بطاقة حمراء ضد لاعب غزل المحلة يحيى زكريا بعد تدخل قوي مع أحمد عبد الرحيم إيشو، بعد الرجوع لتقنية الفار، ليكمل الغزل المباراة بعشرة لاعبين، كما قام الحكم بإشهار البطاقة الصفراء لأحمد عيد المدير الفني لغزل المحلة.

 أجرى غزل المحلة تغييرا اضطراريا بدخول حميد أبدول بدلا من إبراهيم حسن في الدقيقة 10 لتأمين النواحي الدفاعية.

استحوذ الزمالك على مجريات الأمور بعد طرد لاعب المحلة، وحاصر فريق غزل المحلة في منطقة جزاءه، ونجح في ترجمة سيطرته إلى هدفين عن طريق ناصر منسي.

 

ملخص الشوط الثاني

على عكس الشوط الأول تماما، جاءت بداية الشوط الأول هادئة، خاصة من جانب الزمالك الذي ظهر وكأنه اطمأن لنتيجة المباراة بعد التقدم بهدفين نظيفين، وبدأ لاعبوه بتبادل الكرة في وسط الملعب لإستهلاك الوقت وتوفير المجهود البدني.

في المقابل، حاول غزل المحلة الذي يلعب 10 لاعبين من بداية المباراة، القيام ببعض المحاولات الهجومية بحثا عن هدف تضييق الفارق، ولكن دفاعات الزمالك تصدت بنجاح لمحاولات أصحاب الأرض.

وفي الدقيقة 70 حكم المباراة يحتسب ركلة جزاء لصالح الزمالك بعد عرقلة مصطفى شلبي من عبد الرحيم عموري، ويسجلها زيزو صاروخية على يسار الحارس عامر عامر، لتصبح النتيجة تقدم الزمالك 3-0.

نجح اللاعب حسام عبد المجيد في تسجيل هدف الزمالك الرابع في مرمى غزل المحلة، في الدقيقة 79 من زمن اللقاء الذي يجمع الفريقين الآن على استاد غزل المحلة ضمن مواجهات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

 

تشكيل الزمالك أمام غزل المحلة

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة غزل المحلة، وجاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – أحمد عبد الرحيم "إيشو".

خط الهجوم: مصطفى شلبي – ناصر منسي – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمود الشناوي ومحمود حمدي "الونش" ومحمود بنتايج وأحمد محمود وزياد كمال وكونراد ميشالاك وعمر فرج وحسام أشرف وسيف الجزيري.

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تشكيل غزل المحلة أمام الزمالك

أعلن أحمد عيد عبد الملك مدرب غزل المحلة عن تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك والذي جاء على النحو التالي:

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ترتيب الفريقين بعد المباراة

بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 9 نقاط تقدم بها إلى المركز الثاني خلف المصري المتصدر، حيث خاض الأبيض 4 مباريات فاز في 3 مباريات وتعادل في واحدة 

في المقابل، تجمد رصيد غزل المحلة، عند 4 نقاط في المركز الثالث عشر، بعدما خاض أربع مباريات، فاز في مباراة واحدة وتعادل في مثلها وخسر مباراتين

 

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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