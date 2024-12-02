الرياضة - 10:01 - عاجل| إحالة نجل زوجة شيف شهير متهم بدهس دليفري زايد إلى نيابة الطفل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 2 ديسمبر 2024 10:01 مساءً - أمرت جهات التحقيق بنيابة أول وثاني الشيخ زايد برئاسة المستشار إيهاب العوضي، إحالة نجل زوجة شيف شهير بالشيخ زايد، إلى نيابة الطفل للاختصاص، لصغر سن المتهم، على خلفية اتهامه بدهس عامل دليفري بسيارة «رانج روفر» أمام كومبوند زايد 2000 بالشيخ زايد بالجيزة.

تقرير الطب الشرعي يكشف مفاجأة

و كشف تقرير تحليل المخدرات الذي أجرته نيابة الشيخ زايد، برئاسة المستشار إيهاب العوضي، لابن زوجة الشيف الشهير «ع.م.ع.ا»، المتهم بقيادة السيارة وقت الحادث، عن مفاجأة تغير سير القضية، إذ تبين أن العينة الماخوذة من المتهم سلبية ولا تشير إلى تعاطيه أي مواد مخدرة أو كحوليات أو مسكرات.

وخضع المتهم بدهس عامل دليفري الشيخ زايد داخل مصلحة الطب الشرعي، لإجراء تحليل مخدرات للمتهم لبيان تعطيه المواد المخدرة من عدمه، وذلك نفاذا لأمر النيابة العامة.

تحقيقات مع المتهم

وخلال التحقيقات قال المتهم: إنه استولى على مفتاح السيارة "رانج روفر" ملك زوج والدته الشيف الشهير، للذهاب الى السوبر ماركت وأثناء سيره على الطريق فوجئ بدراجة نارية يستقلها عامل دليفري الذي قام بتغيير الحارة المرورية التي يسير بها فجأة فلم يتمكن من التوقف او مفاداته فاصطدم به.

وأضاف المتهم أنه توقف بعد عدة أمتار بسبب عطل السيارة واتصل بزوج والدته وأبلغه بالحادث لكنه غادر المكان خشية فتك المارة وأصدقاء المجني عليه به.

ووجهت النيابة للمتهم اتهامات القتل الخطأ وقيادة سيارة بدون ترخيص والتقاعس عن مساعدة الضحية.

قضية دهس نجل زوجة شيف شهير لعامل دليفري

أمر المستشار إيهاب العوضي رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد، بحبس ابن زوجة شيف شهير 4 أيام على ذمة التحقيقات وقررت عرضه على الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات، وأمرت النيابة بإخلاء سبيل الشيف الشهير بكفالة 20 ألف جنيه على ذمة التحقيقات.

وأجرت النيابة العامة بالشيخ زايد تحقيقات موسعة في القضية رقم 5268 لسنة 2024 جنح أول الشيخ زايد الخاصة بدهس عامل دليفري بسيارة رانج روفر ملك شيف شهير بمدينة الشيخ زايد.

وأصدرت النيابة برئاسة المستشار إيهاب العوضي رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد عدة قرارات للوقوف على كافة ملابسات الحادث، وقررت إرفاق رسم كروكي بتصور حدوث الواقعة وكلفت المباحث بالتحري حول المتسبب في إحداث الوفاة وكيفية وقوعه وعما إذا كان هناك شبهة من عدمه.

كما انتدبت النيابة مفتش الصحة بتوقيع الكشف الطبي على جثة المجني عليه لبيان عما إذا كان بالوفاة شبهة جنائية من عدمه والتصريح بدفن جثمان المجني عليه في حالة عدم وجود شبهة جنائية.

كما كلفت النيابة رجال المباحث بتفريغ كاميرات المراقبة لرصد ملابسات الحادث وايضا فحص السيارة والدراجة النارية وإجراء المعاينة اللازمة عليهما لبيان ما بهما من تلفيات وتكليف المهندس الفني برفع بصمات الشاسيه والموتور لهما وفحص أجهزة الفرامل والقيادة وآلات التنبيه والمصابيح.