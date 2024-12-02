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الرياضة - 10:01 - الزمالك يقسو على غزل المحلة برباعية في الدوري الممتاز «فيديو» - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:01 - الزمالك يقسو على غزل المحلة برباعية في الدوري الممتاز «فيديو» - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:01 - الزمالك يقسو على غزل المحلة برباعية في الدوري الممتاز «فيديو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 2 ديسمبر 2024 10:01 مساءً - نجح فريق الزمالك في تحقيق فوزًا كبيرًا على مضيفه فريق غزل المحلة برباعية نظيفة، اليوم الإثنين، ضمن الأسبوع الرابع من مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2024-2025.

وتقدم الزمالك عن طريق ناصر منسي في الدقيقة الدقيقة 18، وبعدها بأربع دقائق عزز منسي من تقدم الفارس الأبيض بتسجيله الهدف الثاني له ولفريقه، وهي النتيجة التي انتهى عليها الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، واصل الزمالك تألقه أمام غزل المحلة، وأحرز أحمد سيد زيزو الهدف الثالث لصالح القلعة البيضاء عن طريق ركلة جزاء حصل عليها الفلسطيني عمر فرج في الدقيقة 70.

وتمكن حسام عبد المجيد من تسجيل الهدف الرابع لصالح الزمالك في الدقيقة 79 بعد ضربة رأسية قوية سكنت شباك غزل المحلة عقب محاولة عمر الجزار مدافع زعيم الفلاحين إبعاد الكرة عن مرماه.

وبهذه النتيجة، رفع فريق الزمالك رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وبفارق نقطة واحدة عن فريق المصري البورسعيدي المتصدر.

وعلى الجانب الآخر، توقف رصيد فريق غزل المحلة عن 4 نقاط في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري المصري، وهي الهزيمة الثانية للفريق هذا الموسم.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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