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الزمالك يسجل الهدف الثالث في مرمى غزل المحلة بعد 75 دقيقة - أخبار كلمتك

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الزمالك يسجل الهدف الثالث في مرمى غزل المحلة بعد 75 دقيقة - أخبار كلمتك

الزمالك يسجل الهدف الثالث في مرمى غزل المحلة بعد 75 دقيقة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 09:40 مساءً - مرت 75 دقيقة من زمن مباراة الزمالك أمام غزل المحلة، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ألان على استاد غزل المحلة ضمن مواجهات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وأصبحت النتيجة تقدم الزمالك بثلاثية نظيفة.

على عكس الشوط الأول تماما، جاءت بداية الشوط الأول هادئة، خاصة من جانب الزمالك الذي ظهر وكأنه اطمئن لنتيجة المباراة بعد التقدم بهدفين نظيفين، وبدأ لاعبوه بتبادل الكرة في وسط الملعب لإستهلاك الوقت وتوفير المجهود البدني

في المقابل، حاول غزل المحلة الذي يلعب 10 لاعبين من بداية المباراة، القيام ببعض المحاولات الهجومية بحثا عن هدف تضييق الفارق، ولكن دفاعات الزمالك تصدت بنجاج لمحاولات أصحاب الأرض 

وفي الدقيقة 70 حكم المباراة يحتسب ركلة جزاء لصالح الزمالك بعد عرقلة مصطفي شلبي من عبد الرحيم عموري، ويسجلها زيزو صاروخية على يسار الحارس عامر عامر، لتصبح النتيجة تقدم الزمالك 3-0 

 

تشكيل الزمالك أمام غزل المحلة

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة غزل المحلة، وجاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – أحمد عبد الرحيم "إيشو".

خط الهجوم: مصطفى شلبي – ناصر منسي – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمود الشناوي ومحمود حمدي "الونش" ومحمود بنتايج وأحمد محمود وزياد كمال وكونراد ميشالاك وعمر فرج وحسام أشرف وسيف الجزيري.

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تشكيل غزل المحلة أمام الزمالك

اعلن احمد عيد عبد الملك مدرب غزل المحلة عن تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك والذي جاء على النحو التالي:

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الهدافون التاريخيون لمباريات الزمالك وغزل المحلة 

 يعد الرقم 5 هو أكبر عدد من الأهداف وصل إليه لاعبو الزمالك وغزل المحلة في المباريات التي جمعت الفريقين. 

ويعد الرباعي أشرف بن شرقي وعبد الحليم علي وجمال حمزة وحسن شحاتة لاعبو الزمالك السابقين أكثر من سجل في شباك غزل المحلة بواقع 5 أهداف.

فيما سجل محمود المشاقي لاعب غزل المحلة السابق 5 أهداف في شباك الزمالك. 

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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