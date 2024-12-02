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الرياضة - 09:29 - بحوزته 817 قطعة أثرية.. «الداخلية» تضبط أكبر تاجر آثار في أبو تيج |صور - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:29 - بحوزته 817 قطعة أثرية.. «الداخلية» تضبط أكبر تاجر آثار في أبو تيج |صور - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:29 - بحوزته 817 قطعة أثرية.. «الداخلية» تضبط أكبر تاجر آثار في أبو تيج |صور - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 2 ديسمبر 2024 09:29 مساءً - ألقت أجهزة الأمن العام بوزارة الداخلية بمعاونة شرطة السياحة والآثار القبض على أكبر تاجر آثار في أسيوط بحيازته 409 قطعة أثرية و48 تمثال و2 تميمة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع شرطة السياحة والآثار قيام أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة أبو تيج بأسيوط، بحيازة قطع أثرية بقصد الإتجار بها ناتجه عن أعمال الحفر والتنقيب غير المشروع.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمشاركة قطاع الأمن العام وأمكن ضبطه، وبحوزته عدد 409 قطعة أثرية 48 تمثال ورأس تمثال، و 350 عملة معدنية، و2 قناع خشبي، و قطعة حجرية، و مركب فخاري، و 3 جعران، و 2 تميمة.

وبمواجهته اعتراف بتحصله على تلك القطع عن طريق الحفر والتنقيب غير المشروع بإحدى المناطق بدائرة مركز شرطة أبو تيج بقصد الإتجار بها، وبعرض المضبوطات على الجهات المختصة أفادوا بأثريتها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيقات.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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