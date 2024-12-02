الرياضة - 09:29 - سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 يسجل هذا الرقم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 2 ديسمبر 2024 09:29 مساءً - سعر الذهب الآن.. يستمر سعر الذهب عيار 21 في التذبذب تحت المستوى 3700 جنيه للجرام، لذلك يبحث الكثير من المواطنين عن سعر الذهب الآن في ختام تعاملات اليوم الإثنين 2 ديسمبر 2024.

وتوفر كلمتك لمتابعيها تحديثا مستمرا لـ سعر الذهب، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الذهب اليوم الإثنين 2 ديسمبر 2024

سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 2 ديسمبر 2024 سعر الذهب بيع شراء عيار 24 4205.75 جنيه 4182.75 جنيه عيار 22 3855.25 جنيه 3834.25 جنيه عيار 21 3680 جنيها 3660 جنيها عيار 18 3154.25 جنيه 3137.25 جنيه عيار 14 2453.25 جنيه 2440 جنيها عيار 12 2102.75 جنيه 2091.5 جنيه عيار 9 1577.25 جنيه 1568.5 جنيه الجنيه الذهب 29440 جنيها 29280 جنيها

سعر الذهب الآن في ختام تعاملات اليوم

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في ختام تعاملات اليوم الإثنين نحو 4205.75 جنيه للبيع، و4182.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

وشهد سعر الذهب عيار 22 خلال التعاملات الختامية مستوى 3855.25 جنيه للبيع، و3834.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وحقق سعر الذهب عيار 21 في نهاية التعاملات قيمة 3680 جنيها للبيع، و3660 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

أما سعر الذهب عيار 18، فسجل في مساء التعاملات نحو 3154.25 جنيه للبيع، و3137.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

وبلغ سعر الذهب عيار 14 خلال التعاملات الختامية مستوى 2453.25 جنيه للبيع، و2440 جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 12

كما سجل سعر الذهب عيار 12 خلال التعاملات النهائية نحو 2102.75 جنيه للبيع، و2091.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 9

وسعر الذهب عيار 9 سجل في ختام التعاملات نحو 1577.25 جنيه للبيع، و1568.5 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وجاء سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين خلال التعاملات المسائية مسجلا 29440 جنيها للبيع، و29280 جنيها للشراء.

سعر أوقية الذهب

وبخصوص سعر أوقية الذهب اليوم، فوصلت في مساء التعاملات إلى مستوى 2637 دولارا للبيع، و2636.73 دولار للشراء.

سعر الذهب بالمصنعية

ويختلف سعر الذهب في مصر بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة ما بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن 31.1 جرام» كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.