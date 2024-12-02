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جماهير الزمالك تشعل المدرجات بعد التقدم على المحلة بهدفي منسي (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

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جماهير الزمالك تشعل المدرجات بعد التقدم على المحلة بهدفي منسي (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

جماهير الزمالك تشعل المدرجات بعد التقدم على المحلة بهدفي منسي (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 09:08 مساءً - أشعلت جماهير الزمالك مدرجات المحلة بعد التقدم على فريق الغزل صاحب الأرض بثنائية ناصر منسي في الدوري الممتاز. 

مرت 30 دقيقة من زمن مباراة الزمالك أمام غزل المحلة، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الآن على استاد غزل المحلة، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وأصبحت النتيجة تقدم الزمالك بهدفين نظيفين سجلهما ناصر منسي في الدقيقتين 18 و22 من عمر اللقاء.

شهدت بداية المباراة قمة الإثارة بعد أن قام الحكم محمود بسيوني بإشهار بطاقة حمراء ضد لاعب غزل المحلة يحيى زكريا بعد تدخل قوي مع أحمد عبد الرحيم في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء بعد الرجوع لتقنية الفار، ليكمل الغزل المباراة بعشرة لاعبين، كما قام الحكم بإشهار البطاقة الصفراء لأحمد عيد المدير الفني لغزل المحلة.

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 أجرى غزل المحلة تغييرا اضطراريا بدخول حميد أبدول بدلا من إبراهيم حسن في الدقيقة 10 لتأمين النواحي الدفاعية.

هدف الزمالك الأول جاء من تمريرة سحرية مررها عبدالله السعيد إلى ناصر منسي وسط مدافعي غزل المحلة وأسكنها الأخير بسهولة من فوق الحارس لتسكن الشباك المحلاوية بشكل جمالي، معلنة عن الهدف الأول للزمالك. 

وبعدها بأربع دقائق ينجح ناصر منسي في خطف هدف الزمالك الثاني في الدقيقة 22. 

وسدد الإيفواري توريه مهاجم المحلة تسديدة قوية في الدقيقة 29 أنقذها محمد عواد ببراعة إلى ضربة ركنية 

ناصر منسي مهاجم الزمالك، كلمتك
ناصر منسي مهاجم الزمالك، كلمتك

تشكيل الزمالك أمام غزل المحلة

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة غزل المحلة، وجاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – أحمد عبد الرحيم "إيشو".

خط الهجوم: مصطفى شلبي – ناصر منسي – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمود الشناوي ومحمود حمدي "الونش" ومحمود بنتايج وأحمد محمود وزياد كمال وكونراد ميشالاك وعمر فرج وحسام أشرف وسيف الجزيري.

 

تشكيل غزل المحلة أمام الزمالك

 

أعلن أحمد عيد عبد الملك مدرب غزل المحلة عن تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك والذي جاء على النحو التالي:

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الهدافون التاريخيون لمباريات الزمالك وغزل المحلة 

 يعد الرقم 5 هو أكبر عدد من الأهداف وصل إليه لاعبو الزمالك وغزل المحلة في المباريات التي جمعت الفريقين. 

ويعد الرباعي أشرف بن شرقي وعبد الحليم علي وجمال حمزة وحسن شحاتة لاعبو الزمالك السابقين أكثر من سجل في شباك غزل المحلة بواقع 5 أهداف.

فيما سجل محمود المشاقي لاعب غزل المحلة السابق 5 أهداف في شباك الزمالك. 

 

تاريخ مواجهات الزمالك وغزل المحلة 

تواجه فريقا الزمالك وغزل المحلة 90 مرة في جميع البطولات. 

استطاع الزمالك الفوز في 54 مباراة فيما فاز غزل المحلة 14 مباراة، وحسم التعادل 22 مباراة. 

وسجل لاعبو الزمالك 130 هدفا في شباك غزل المحلة، فيما سجل لاعبو المحلة 52 هدفا. 

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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