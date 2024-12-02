الزمالك يتقدم يثنائية نظيفة أمام غزل المحلة في الشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 09:08 مساءً - انتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك أمام غزل المحلة، بتقدم الفارس الأبيض بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على استاد غزل المحلة ضمن مواجهات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ثنائية الزمالك في مرمى غزل المحلة أحرزها ناصر منسي في الدقيقتين 18 و22 من اللقاء

طرد لاعب غزل المحلة

شهدت بداية المباراة إثارة مبكرة في الدقيقة 2 بعد أن قام الحكم محمود بسيوني بإشهار بطاقة حمراء ضد لاعب غزل المحلة يحيى زكريا بعد تدخل قوي مع أحمد عبد الرحيم إيشو، بعد الرجوع لتقنية الفار، ليكمل الغزل المباراة بعشرة لاعبين، كما قام الحكم بإشهار البطاقة الصفراء لأحمد عيد المدير الفني لغزل المحلة.

أجرى غزل المحلة تغييرا اضطراريا بدخول حميد أبدول بدلا من إبراهيم حسن في الدقيقة 10 لتأمين النواحي الدفاعية.

إستحوذ الزمالك على مجريات الأمور بعد طرد لاعب المحلة، وحاصر فريق غزل المحلة في منطقة جزاءه، ونجح في ترجمة سيطرته إلى هدفين عن طريق ناصر منسي

هدف الزمالك الأول جاء من تمريرة سحرية مررها عبدالله السعيد إلى ناصر منسي وسط مدافعي غزل المحلة وأسكنها الأخير بسهولة من فوق الحارس لتسكن الشباك المحلاوية بشكل جمالي، معلنة عن الهدف الأول للزمالك.

ويعدها بأربع دقائق ينجح ناصر منسي في خطف هدف الزمالك الثاني في الدقيقة 22، وجاء من كرة عرضية من الجهة اليمني من عمر جابر ارتطمت بالدفاع وذهبت إلى ناصر منسي داخل منطقة الجزاء سددها بالرأس سكنت المرمى.

وسدد الإيفواري توريه مهاجم المحلة تسديدة قوية في الدقيقة 29 أنقذها محمد عواد ببراعة إلى ضربة ركنية

احتسب الحكم محمود بسيوني 4 دقائق وقت بدل ضائع، لكنها لم تشهد أي جديد، لينتي الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدفين نظيفين

ناصر منسي مهاجم الزمالك، كلمتك

تشكيل الزمالك أمام غزل المحلة

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة غزل المحلة، وجاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – أحمد عبد الرحيم "إيشو".

خط الهجوم: مصطفى شلبي – ناصر منسي – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمود الشناوي ومحمود حمدي "الونش" ومحمود بنتايج وأحمد محمود وزياد كمال وكونراد ميشالاك وعمر فرج وحسام أشرف وسيف الجزيري.

تشكيل غزل المحلة أمام الزمالك

اعلن احمد عيد عبد الملك مدرب غزل المحلة عن تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك والذي جاء على النحو التالي:

الهدافون التاريخيون لمباريات الزمالك وغزل المحلة

يعد الرقم 5 هو أكبر عدد من الأهداف وصل إليه لاعبو الزمالك وغزل المحلة في المباريات التي جمعت الفريقين.

ويعد الرباعي أشرف بن شرقي وعبد الحليم علي وجمال حمزة وحسن شحاتة لاعبو الزمالك السابقين أكثر من سجل في شباك غزل المحلة بواقع 5 أهداف.

فيما سجل محمود المشاقي لاعب غزل المحلة السابق 5 أهداف في شباك الزمالك.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.