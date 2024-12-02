الرياضة - 08:54 - مرتجي يمثل الأهلي في قرعة كأس العالم للأندية بعد اعتذار الخطيب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 2 ديسمبر 2024 08:54 مساءً - أعلن النادي الأهلي في بيان رسمي، اليوم الإثنين، عن حضور المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق مراسم قرعة كأس العالم للأندية لكرة القدم، وذلك بعد اعتذار الكابتن محمود الخطيب.

وقال الأهلي في بيانه: "بناءً على توجيهات الطبيب المعالج اعتذر الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، عن السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لحضور قرعة مونديال الأندية 2025".

وأضاف: "جاء ذلك بعدما تعرض رئيس النادي إلى وعكة صحية خلال الأسبوعين الماضيين ألزمته الفراش".

وأتم: "هذا ويطير المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق، إلى أمريكا فجر غد الثلاثاء، لحضور قرعة مونديال الأندية ممثلًا عن النادي الأهلي في الاحتفالية المقرر إقامتها بعد غد الأربعاء في مدينة ميامي الأمريكية".