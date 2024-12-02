مشجع زملكاوي لزيزو: وحياة إيلا بنتك عايز تيشيرتك (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 08:49 مساءً - وجه مشجع زملكاوي بمدرجات استاد المحلة رسالة لأحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأبيض، في مباراة غزل المحلة بالدوري الممتاز، ورفع المشجع لافتة مكتوب عليها: بحبك يا زيزو وحياة إيلا بنتك عايز تيشيرتك.

ونجح اللاعب ناصر منسي في تسجيل هدفين لصالح الزمالك الأول في مرمى غزل المحلة، في الدقيقتين 18 و22 من زمن اللقاء الذي يجمع الفريقين ألان على استاد غزل المحلة ضمن مواجهات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وأصبحت النتيجة تقدم الزمالك بالهدف الأول.

الهدف جاء من تمريرة سحرية مررها عبدالله السعيد إلى ناصر منسي وسط مدافعي غزل المحلة وأسكنها الأخير بسهولة من فوق الحارس لتشكن الشباك المحلاوية بشكل جمالي، معلنة عن الهدف الأول للزمالك.

ويعدها بأربع دقائق ينجح ناصر منسي في خطف هدف الزمالك الثاني في الدقيقة 22.

تشكيل الزمالك أمام غزل المحلة

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة غزل المحلة، وجاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – أحمد عبد الرحيم "إيشو".

خط الهجوم: مصطفى شلبي – ناصر منسي – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمود الشناوي ومحمود حمدي "الونش" ومحمود بنتايج وأحمد محمود وزياد كمال وكونراد ميشالاك وعمر فرج وحسام أشرف وسيف الجزيري.

تشكيل غزل المحلة أمام الزمالك

اعلن احمد عيد عبد الملك مدرب غزل المحلة عن تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك والذي جاء على النحو التالي:

الهدافون التاريخيون لمباريات الزمالك وغزل المحلة

يعد الرقم 5 هو أكبر عدد من الأهداف وصل إليه لاعبو الزمالك وغزل المحلة في المباريات التي جمعت الفريقين.

ويعد الرباعي أشرف بن شرقي وعبد الحليم علي وجمال حمزة وحسن شحاتة لاعبو الزمالك السابقين أكثر من سجل في شباك غزل المحلة بواقع 5 أهداف.

فيما سجل محمود المشاقي لاعب غزل المحلة السابق 5 أهداف في شباك الزمالك.

تاريخ مواجهات الزمالك وغزل المحلة

تواجه فريقا الزمالك وغزل المحلة 90 مرة في جميع البطولات.

استطاع الزمالك الفوز في 54 مباراة فيما فاز غزل المحلة 14 مباراة، وحسم التعادل 22 مباراة.

وسجل لاعبو الزمالك 130 هدفا في شباك غزل المحلة، فيما سجل لاعبو المحلة 52 هدفا.

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