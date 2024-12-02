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بمشاركة تريزيجيه، الريان يتعادل مع الوصل 1-1 في دوري أبطال آسيا - أخبار كلمتك

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بمشاركة تريزيجيه، الريان يتعادل مع الوصل 1-1 في دوري أبطال آسيا - أخبار كلمتك

بمشاركة تريزيجيه، الريان يتعادل مع الوصل 1-1 في دوري أبطال آسيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 08:33 مساءً - تعادل فريق الريان القطري مع نظيره الوصل الإماراتي بنتيجة 1-1، في المباراة التي أقيمت ضمن مباريات الجولة السادسة لبطولة دوري أبطال آسيا.

 ونجح كايو في إحراز هدف الوصل في الدقيقة 77 من عمر المباراة، وتمكن سالم عوض مدافع الوصل من تسجيل هدف التعادل للريان في الدقيقة 82 بالخطأ في مرماه. 

 ترتيب الريان والوصل 

وبتلك النتيجة يحتل فريق الوصل المركز الرابع برصيد 11 نقطة، فيما يحتل فريق الريان المركز السابع برصيد 5 نقاط بعد انتهاء الجولة السادسة من البطولة.

تشكيل الريان أمام الوصل 

حراسة المرمى: باولو فيكتور

خط الدفاع: عميد محاجنة – ديفيد جارسيا – أندري أمارو – مراد ناجي

خط الوسط: محمود تريزيجيه – جولين دي سارت – عبد العزيز حاتم – محمد سراج.

خط الهجوم: روجر جيديس – أشرف بنشرقي.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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