الرياضة - 07:34 - هل معاش تكافل وكرامة سيرتفع في الزيادة القادمة؟.. التأمين الاجتماعي تجيب «فيديو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 2 ديسمبر 2024 07:34 مساءً - قال سامي عبد الهادي نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إنه سيتم رفع الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته اعتبارا من 1 يناير 2025 ليصبح 1495 جنيه بدلا من 1300 جنيه، لافتا إلى أن الحد الأقصى للمعاش سيصل إلى 11600 جنيه بدلا من 10080 جنيه.

وأضاف سامي عبد الهادي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هناك فئات ستستفيد من هذا القرار الذي يتضمن زيادة في الحد الأدنى للمعاش، وأيضا من التعديل في حدود أجر الاشتراك التأميني، موضحا أن هذا التعديل سيشمل كافة المؤمّن عليهم بدءا من بداية العام المقبل.، فكل شخص مؤمّن عليه سيتحمل 11% من قيمة الزيادة الجديدة.

وأشار إلى أن هذا القرار لن يشمل المستفيدين من مشروع تكافل وكرامة.

وأكد نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الفئات التي ستستفيد من هذا القرار تتمثل هم الآتي:

- جميع المؤمن عليهم.

- العمالة غير المنتظمة.

- وأي موظف أو مؤمن عليه تنتهي خدمته في 1 يناير 2025.

وأشار إلى أن عدد المستفيدين من المعاشات يتجاوز 11 مليون مستفيد.

واسترسل: «والمعاش الإضافي يشير إلى المبلغ الذي يتجاوز الحد الأقصى للمعاش، ويمكن للمستفيد الحصول عليه بمجرد أن يتقاضى معاشه الأصلي».

وأوضح أن تحسين المعاش أو الزيادة السنوية يتم وفقًا للقانون، بالإضافة إلى وجود قانون للمعاشات الاستثنائية التي تُمنح لأسباب صحية أو نتيجة لإنجازات وطنية.