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الرياضة - 07:18 - عيار 21 بكام؟.. سعر الذهب اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 07:18 - عيار 21 بكام؟.. سعر الذهب اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:18 - عيار 21 بكام؟.. سعر الذهب اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 2 ديسمبر 2024 07:18 مساءً - سعر الذهب اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2024.. شهد سعر الذهب اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2024، حالة من عدم الاستقرار، ففي التعاملات الصباحية شهدت أسعار الذهب تذبذبا في جميع الأعيرة، وفي منتصف التعاملات ارتفع سعر الذهب عيار 21 ليسجل نحو 3685 جنيها للبيع، بينما هبط سعر الذهب اليوم عيار 21 في مساء التعاملات ليسجل نحو 3680 جنيها للبيع.

لماذا لا تستقر أسعار الذهب؟

أكد المهندس هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للمشغولات الذهبية باتحاد الغرف التجارية، أمس الأحد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج «حديث القاهرة»، أن عدم استقرار أسعار الذهب يأتي بسبب الأوضاع السياسية والجيوسياسية كالحروب والأحداث في المنطقة والعالم.

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2024

سعر الجنيه الذهب اليوم

هبط سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين خلال التعاملات المسائية إلى مستوى 29440 جنيها للبيع، 29280 جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 24

تراجع سعر الذهب اليوم الاثنين عيار 24 في ختام التعاملات إلى مستوى 4205.75 جنيه للبيع، 4182.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم عيار 22

دنا سعر الذهب اليوم الاثنين عيار 22 خلال التعاملات الختامية من مستوى 3855.25 جنيه للبيع، 3834.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 21

كما تراجع سعر الذهب اليوم الاثنين عيار 21 في نهاية التعاملات ليسجل 3680 جنيها للبيع، 3660 جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 18

أما سعر الذهب اليوم الاثنين عيار 18 فسجل في مساء التعاملات نحو 3154.25 جنيه للبيع، 3137.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم عيار 14

وبلغ سعر الذهب اليوم عيار 14 خلال التعاملات الختامية نحو 2453.25 جنيه للبيع، 2440 جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 12

كما سجل سعر الذهب اليوم عيار 12 خلال التعاملات النهائية نحو 2102.75 جنيه للبيع، 2091.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 9

وسعر الذهب اليوم عيار 9 سجل في ختام التعاملات نحو 1577.25 جنيه للبيع، 1568.5 جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب اليوم

وبخصوص سعر أوقيةالذهب اليومفوصلت في مساء التعاملات إلى مستوى 2639.72 دولار للبيع، 2639.45 دولار للشراء.

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2024
سعر الذهب بيع شراء
سعر الذهب اليوم عيار 24 4205.75 جنيه 4182.75 جنيه
سعر الذهب اليوم عيار 22 3855.25 جنيها 3834.2 جنيه
سعر الذهب اليوم عيار 21 3680 جنيها 3660 جنيها
سعر الذهب اليوم عيار 18 3154.25 جنيه 3137.25 جنيه
سعر الذهب اليوم عيار 14 2453.25 جنيه 2440 جنيه
سعر الجنيه الذهب 29440 جنيه 29280 جنيه
سعر أوقية الذهب 2639.72 دولار 2639.45 دولار

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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