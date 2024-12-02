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الرياضة - 07:18 - تشكيل الزمالك ضد غزل المحلة في الدوري الممتاز.. منسي يقود الهجوم - أخبار كلمتك

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الرياضة - 07:18 - تشكيل الزمالك ضد غزل المحلة في الدوري الممتاز.. منسي يقود الهجوم - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:18 - تشكيل الزمالك ضد غزل المحلة في الدوري الممتاز.. منسي يقود الهجوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 2 ديسمبر 2024 07:18 مساءً - أعلن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك عن تشكيل الفارس الأبيض لمباراة غزل المحلة، اليوم الإثنين، ضمن الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2024-2025.

ويحتل الزمالك المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 6 نقاط بعد تحقيقه انتصارين وتلقيه هزيمة وحيدة، بينما يحتل غزل المحلة المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد أربع نقاط.

ويلتقي الزمالك مع مضيفه غزل المحلة في الدوري الممتاز، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، العاشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل الزمالك أمام غزل المحلة في الدوري الممتاز اليوم

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عبد الله السعيد - أحمد عبد الرحيم "إيشو".

خط الهجوم: مصطفى شلبي - ناصر منسي - أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمود الشناوي ومحمود حمدي "الونش" ومحمود بنتايج وأحمد محمود وزياد كمال وكونراد ميشالاك وعمر فرج وحسام أشرف وسيف الجزيري.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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