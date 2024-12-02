التشكيل الرسمي لمباراة النصر السعودي ضد السد القطري بدوري أبطال آسيا للنخبة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 07:13 مساءً - قرر الإيطالي ستيفانو بيولي، مدرب فريق النصر السعودي، استبعاد كريستيانو رونالدو، قائد الفريق، من تشكيل وقائمة مباراة السد القطري المقرر إقامتها مساء اليوم الإثنين، في دوري أبطال آسيا للنخبة، بهدف إراحته.

بينما يدفع الإسباني فيليكس سانشيز، مدرب السد، بالنجم أكرم عفيف في خط الهجوم.

ويستضيف النصر شقيقه السد على ملعب "الأول بارك" بالعاصمة السعودية الرياض ضمن الجولة السادسة من الدور الأول بالبطولة القارية.

النصر يضمن التأهل والسد يسعى للصعود

وبينما ضمن النصر تأهله إلى الأدوار الإقصائية بعدما جمع 13 نقطة في أول 5 مباريات ويأتي في المركز الثالث، يبحث السد عن التأهل كونه يحتل المركز الخامس بـ9 نقاط.

تشكيل النصر السعودي ضد السد القطري

حراسة المرمى: بينتو ماتيوس.

خط الدفاع: سلطان الغنام، إيمريك لابورت، علي لاجامي، سالم النجدي.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش، عبد الله الخيبري، عبد الرحمن غريب.

خط الهجوم: ساديو ماني، جابرييل أنجيلو، أندرسون تاليسكا.

تشكيل السد القطري أمام النصر السعودي

حراسة المرمى: مشعل برشم.

خط الدفاع: طارق سلمان، باولو أوتافيو، خوخي بوعلام، رومان سايس.

خط الوسط: محمد كمارا، محمد وعد، مصطفى طارق، يوسف عطال.

خط الهجوم: كريستو جونزاليس، أكرم عفيف.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.