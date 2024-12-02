الرياضة - 07:02 - استئناف بيع كراسات شروط الإسكان الاجتماعي.. الموعد وكيفية الحجز - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 2 ديسمبر 2024 07:02 مساءً - شقق الإسكان الاجتماعي.. تزايد البحث من قبل المواطنين عن موعد استئناف كراسات شروط الإسكان الاجتماعي، بعد توقيفها لمدة 5 أيام_ وفقا لـ وزراة الإسكان- بالإضافة إلى تساؤلهم عن كيفية التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي.

وتحظى شقق الإسكان الاجتماعي على اهتمام قطاع كبير من الشباب نظرا لتكلفتها التي تعد في متناول الشباب، كما أنها مدعمة عن طريق التمويل العقاري ولمدة تصل إلى 30 عاما.

كيفية حجز شقق الإسكان الاجتماعي

وفرت وزارة الإسكان للمواطنين الراغبين في حجز شقق الإسكان الاجتماعي طريقة سهلة للحجزعبر موقع مسكن إلكترونيا، تسهيلا على المواطنين. لذا، يمكن اتباع هذه الطريقة لحجز شقق الإسكان الاجتماعي.

- الدخول على موقع التقديم على الشقق، من هنــــــا.

- إدخال البيانات مرفق معها صورة بطاقة الرقم القومي المُكوّن من 14 رقما.

- اختيار الدور الذي يرغب في السكن به.

- الضغط على «أرغب التقديم»، وملء جميع البيانات المطلوبة.

كراسات شروط شقق الإسكان الاجتماعي

ويستمر شراء كراسات شروط شقق الإسكان الاجتماعي 2024، حتى يوم الثلاثاء الموافق 31 ديسمبر 2024.

وأكدت وزارة الإسكان أن المواطنين الراغبين في حجز شقق الإسكان الاجتماعي يجب عليهم شراء كراسات الشروط بمبلغ 300 جنيهًا، بالإضافة إلى سداد المصروفات الإدارية 355 جنيها ومبلغ جدية الحجز من خلال مكاتب البريد المميكنة بالمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.

مبلغ جدية الحجز في شقق الإسكان الاجتماعي

وأكدت وزارة الإسكان على وجوب سداد مبلغ 30 ألف جنيه للمتقدم لشقق الإسكان الاجتماعي في المدن الجديدة، أما مبلغ جدية الحجز يبلغ 20 ألف جنيهًا للمتقدمين لشقق الإسكان الاجتماعي في المحافظات،

وأوضحت وزارة الإسكان أن مساحات شقق الإسكان الاجتماعي تتراوح بين 75 مترا مربعا، و90 مترا مربعا.

الأوراق المطلوبة للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي

- صورة الرقم القومي للزوج والزوجة.

- صورة من عقد إيجار الوحدة المقيم بها.

- صورة شهادات ميلاد الأبناء.

- صورة من إيصال سداد مبلغ جدية الحجز.

- صورة من إيصال سداد كراسة الشروط.

- الإقرار المرفق بكراسة الشروط بعد التوقيع عليه من قبل العميل.

- استمارة الحجز المرفقة بكراسة الشروط موضح بها المدينة المراد لحجز بها والمحافظة ونوع الوحدة.

- شهادة دخل.

- إيصال مرافق.

- قيد عائلي مميكن.

- قسيمة زواج مميكنة.

- برنت تأمينات إن وجد.

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تتراوح أسعار شقق الإسكان الاجتماعي الجاهزة للتسليم الفوري لمنخفضي الدخل في المدن الجديدة بين 415- 530 ألف جنيه».

وتصل أسعار شقق الإسكان الاجتماعي الجاهزة للتسليم الفوري لمنخفضي ومتوسطي الدخل بين 184 ألف جنيه- 400 ألف جنيه».

أما أسعار شقق الإسكان الاجتماعي الجاهزة للتسليم خلال 36 شهر فيبلغ سعرها 542 ألف جنيه- 700 ألف جنيه».

شقق الإسكان الاجتماعي لمنخفضي ومتوسطي الدخل

وتتواجد شقق الإسكان الاجتماعي المخصصة لمنخفضي ومتوسطي الدخل في المحافظات الآتية: «الجيزة (العياط، وجزر القطوري) 2455 وحدة سكنية، الشرقية 335 وحدة سكنية، المنوفية 3045 وحدة سكنية، الفيوم 3495 وحدة سكنية، الإسماعيلية 250 وحدة سكنية، البحيرة 1320 وحدة سكنية، مطروح 400 وحدة سكنية، شمال سيناء 595 وحدة سكنية، جنوب سيناء 250 وحدة سكنية، بني سويف 825 وحدة سكنية، المنيا 777 وحدة سكنية، سوهاج 851 وحدة سكنية، قنا 2955 وحدة سكنية، أسيوط 3130 وحدة سكنية، الأقصر 2610 وحدة سكنية، أسوان 665 وحدة سكنية».

أماكن شقق الإسكان الاجتماعي لمنخفضي الدخل

وتتواجد شقق الإسكان الاجتماعي المخصصة لمنخفضي الدخل في الأماكن الآتية: «سوهاج الجديدة 420 وحدة سكنية، قنا الجديدة 1000 وحدة سكنية، غرب قنا 1200 وحدة سكنية، طيبة الجديدة 760 وحدة سكنية، المنيا الجديدة 800 وحدة سكنية، أسوان الجديدة 540 وحدة سكنية، أكتوبر الجديدة 3200 وحدة سكنية، العاشر من رمضان 120 وحدة سكنية، برج العرب الجديدة 1000 وحدة سكنية، مدينة السادات 2400 وحدة سكنية، أخميم الجديدة 1550 وحدة سكنية».

أماكن شقق الإسكان الاجتماعي الجاهزة للتسليم خلال 36 شهر

كما تتواجد شقق الإسكان الاجتماعي الجاهزة للتسليم خلال 36 شهر في المدن الآتية: «العاشر من رمضان بواقع 5 آلاف و639 وحدة سكنية، برج العرب الجديدة بواقع 1000 وحدة سكنية، السادات بواقع 300 وحدة سكنية، أسوان الجديدة بواقع 504 وحدات سكنية، المنيا الجديدة بواقع 175 وحدة سكنية، مدن حدائق العاصمة بواقع 13 ألف وحدة سكنية، مدينة 15 مايو بواقع 960 وحدة سكنية، أكتوبر الجديدة بواقع 10 آلاف وحدة سكنية، حدائق أكتوبر بواقع 10 آلاف و204 وحدات سكنية».

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