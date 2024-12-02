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الرياضة - 07:02 - مشاهدة مباراة النصر والسد بث مباشر في دوري أبطال آسيا اليوم - أخبار كلمتك

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الرياضة - 07:02 - مشاهدة مباراة النصر والسد بث مباشر في دوري أبطال آسيا اليوم - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:02 - مشاهدة مباراة النصر والسد بث مباشر في دوري أبطال آسيا اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 2 ديسمبر 2024 07:02 مساءً - بث مباشر مباراة النصر والسد اليوم الإثنين الموافق 2 من ديسمبر 2024، على ملعب «الأول بارك» ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025.

مشاهدة مباراة النصر والسد في دوري أبطال آسيا بث مباشر

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في حجز بطاقة التأهل رسميًا إلى الدور المقبل بعد فوزه على الغرافة القطري 3-1 في الجولة الماضية، ويحتل الفريق المركز الثالث برصيد 13 نقطة.

فيما فشل الفريق الأول لكرة القدم بنادي السد، في تحقيق الفوز في أخر مباراتين، حيث تعادل في آخر مباراتين مع الهلال السعودي والوصل الإماراتي، ويقع في المركز الخامس برصيد 9 نقاط، وهو بحاجة إلى نقطة واحدة فقط لضمان التأهل.

بث مباشر مباراة النصر والسد في دوري أبطال آسيا

وتقام مباراة النصر ضد السد اليوم الإثنين الموافق 2 من ديسمبر 2024، على ملعب «الأول بارك» ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة حكم مباراة النصر ضد السد، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت السعودية وقطر.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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