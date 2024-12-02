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بوفي يوجه رسالة للاعبي فيورنتينا من المستشفى - أخبار كلمتك

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بوفي يوجه رسالة للاعبي فيورنتينا من المستشفى - أخبار كلمتك

بوفي يوجه رسالة للاعبي فيورنتينا من المستشفى - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 06:57 مساءً - طلب لاعب الوسط الإيطالي، إدواردو بوفي، نجم فريق فيورنتينا، الذي تعرض لأزمة قلبية أمس الأحد، خلال مباراة فريقه أمام إنتر ميلان، من زملاءه بخوض مباراة الأربعاء أمام إمبولي في ثمن نهائي كأس إيطاليا.

حالة إدواردو بوفي الصحية 

ويتواجد بوفي (22 عاما) في حالة جيدة في المستشفى الجامعي في كاريجي بإقليم فلورنسا شمالي إيطاليا.

وتمكنت السلطات الطبية من إنعاشه أثناء التوجه إلى المستشفى وقضى الليلة في وحدة الرعاية المركزة حيث استقرت حالته.

واستقبل اللاعب اليوم الإثنين زيارة زملائه في الفريق ومدربه حيث طالبهم بخوض مباراة الأربعاء أمام إمبولي في كأس إيطاليا.

وأكد فيورنتينا، أنه سيخوض مرانا مساء اليوم، ومن المنتظر أن تقام ستقام في موعدها.

جدير بالذكر أن رابطة الدوري الإيطالي قررت تأجيل مباراة فيورنتينا وإنتر إلى موعد يحدد لاحقا، بعد سقوط بوفي وفقدانه للوعي داخل أرض الملعب عند الدقيقة 17 من زمن المباراة.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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