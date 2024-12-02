تعرف على مواعيد القطارات المكيفة والروسي بالوجه البحرى - أخبار كلمتك

تعرف على مواعيد القطارات المكيفة والروسي بالوجه البحرى - أخبار كلمتك

زيزو يقود هجوم الزمالك أمام غزل المحلة في الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

زيزو يقود هجوم الزمالك أمام غزل المحلة في الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

أحمد عيد يعلن تشكيل غزل المحلة لمواجهة الزمالك في الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

أحمد عيد يعلن تشكيل غزل المحلة لمواجهة الزمالك في الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

وادي دجلة يتعادل سلبيا مع المصرية للاتصالات بالدوري الممتاز - أخبار كلمتك

وادي دجلة يتعادل سلبيا مع المصرية للاتصالات بالدوري الممتاز - أخبار كلمتك

الدوري الممتاز، محمد الشامي يفوز بجائزة رجل مباراة المصري وبيراميدز - أخبار كلمتك

الدوري الممتاز، محمد الشامي يفوز بجائزة رجل مباراة المصري وبيراميدز - أخبار كلمتك

البنتاجون: ليس لدينا أي قوات على الأرض في لبنان لمراقبة وقف إطلاق النار - أخبار كلمتك

البنتاجون: ليس لدينا أي قوات على الأرض في لبنان لمراقبة وقف إطلاق النار - أخبار كلمتك

خالد عجاج يفاجئ ابنه على الهواء: قولتله طلعني معاك يا أحمد وإديني 200 جنيه - أخبار كلمتك

خالد عجاج يفاجئ ابنه على الهواء: قولتله طلعني معاك يا أحمد وإديني 200 جنيه - أخبار كلمتك

انخفاض أسعار 6 أنواع من الفاكهة في سوق العبور اليوم الإثنين - أخبار كلمتك

انخفاض أسعار 6 أنواع من الفاكهة في سوق العبور اليوم الإثنين - أخبار كلمتك

عاجل:قصف الطيران بالقرب من البنك المركزي يتسبب برعب للسكان - أخبار كلمتك

عاجل:قصف الطيران بالقرب من البنك المركزي يتسبب برعب للسكان - أخبار كلمتك

للعاملين بالدولة.. موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

للعاملين بالدولة.. موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

محمد صلاح خارج التشكيل المثالي لـ فيفبرو 2024 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
محمد صلاح خارج التشكيل المثالي لـ فيفبرو 2024 - أخبار كلمتك

محمد صلاح خارج التشكيل المثالي لـ فيفبرو 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 06:40 مساءً - أعلن الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين "فيفبرو" رسميًا، اليوم الإثنين، أسماء اللاعبين المرشحين للتواجد في التشكيل المثالي لعام 2024، في غياب محمد صلاح.

وتم الإعلان عن 26 اسمًا للتواجد في التشكيل المثالي لعام 2024، واختير هؤلاء المرشحون بناءً على أدائهم في الفترة من 21 أغسطس 2023 وحتى 14 يوليو 2024.

غياب محمد صلاح عن القائمة 

وغاب المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، عن قائمة المرشحين للتواجد في التشكيل المثالي لعام 2024.

وسيتم الإعلان عن التشكيل المثالي لعام 2024، يوم الإثنين الموافق 9 ديسمبر المقبل.

وجاءت قائمة المرشحين للتشكيل المثالي لعام 2024 كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون (مانشستر سيتي)، إيمليانو مارتينيز (أستون فيلا)، مانويل نوير (بايرن ميونخ)

خط الدفاع: داني كارفاخال (ريال مدريد)، روبن دياز (مانشستر سيتي)، فيرجيل فان دايك (ليفربول)، جيريمي فريمبونج (باير ليفركوزن)، أنطونيو روديجر (ريال مدريد)، ويليام ساليبا (آرسنال)، كايل ووكر (مانشستر سيتي).

خط الوسط: جود بيلينجهام (ريال مدريد)، كيفين دي بروين (مانشستر سيتي)، فيل فودين (مانشستر سيتي)، توني كروس (ريال مدريد)، لوكا مودريتش (ريال مدريد)، جمال موسيالا (بايرن ميونخ)، رودري (مانشستر سيتي)، فيديريكو فالفيردي (ريال مدريد).

خط الهجوم: إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي)، هاري كين (بايرن ميونخ)، كيليان مبابي (باريس سان جيرمان - ريال مدريد)، ليونيل ميسي (إنتر ميامي)، كول بالمر (مانشستر سيتي - تشيلسي)، كريستيانو رونالدو (النصر السعودي)، فينيسيوس جونيور (ريال مدريد)، لامين يامال (برشلونة).

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الليلة، الزمالك يصطدم بالمحلة على أرضه ووسط جماهيره في الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق