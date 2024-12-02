محمد صلاح خارج التشكيل المثالي لـ فيفبرو 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 06:40 مساءً - أعلن الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين "فيفبرو" رسميًا، اليوم الإثنين، أسماء اللاعبين المرشحين للتواجد في التشكيل المثالي لعام 2024، في غياب محمد صلاح.

وتم الإعلان عن 26 اسمًا للتواجد في التشكيل المثالي لعام 2024، واختير هؤلاء المرشحون بناءً على أدائهم في الفترة من 21 أغسطس 2023 وحتى 14 يوليو 2024.

غياب محمد صلاح عن القائمة

وغاب المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، عن قائمة المرشحين للتواجد في التشكيل المثالي لعام 2024.

وسيتم الإعلان عن التشكيل المثالي لعام 2024، يوم الإثنين الموافق 9 ديسمبر المقبل.

وجاءت قائمة المرشحين للتشكيل المثالي لعام 2024 كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون (مانشستر سيتي)، إيمليانو مارتينيز (أستون فيلا)، مانويل نوير (بايرن ميونخ)

خط الدفاع: داني كارفاخال (ريال مدريد)، روبن دياز (مانشستر سيتي)، فيرجيل فان دايك (ليفربول)، جيريمي فريمبونج (باير ليفركوزن)، أنطونيو روديجر (ريال مدريد)، ويليام ساليبا (آرسنال)، كايل ووكر (مانشستر سيتي).

خط الوسط: جود بيلينجهام (ريال مدريد)، كيفين دي بروين (مانشستر سيتي)، فيل فودين (مانشستر سيتي)، توني كروس (ريال مدريد)، لوكا مودريتش (ريال مدريد)، جمال موسيالا (بايرن ميونخ)، رودري (مانشستر سيتي)، فيديريكو فالفيردي (ريال مدريد).

خط الهجوم: إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي)، هاري كين (بايرن ميونخ)، كيليان مبابي (باريس سان جيرمان - ريال مدريد)، ليونيل ميسي (إنتر ميامي)، كول بالمر (مانشستر سيتي - تشيلسي)، كريستيانو رونالدو (النصر السعودي)، فينيسيوس جونيور (ريال مدريد)، لامين يامال (برشلونة).

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