اتحاد الملاكمة يكشف حقيقة استبعاد اللعبة من الأولمبياد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 06:08 مساءً - نفى اللواء دكتور مجدى اللوزي رئيس الاتحاد المصرى للملاكمة، ما تردد عبر المواقع الإلكترونية وصفحات السوشيال ميديا بشأن اللعبة، وأنها أصبحت خارج البرنامج الأوليمبى فى لوس أنجلوس ٢٠٢٨.

وقال رئيس الاتحاد إن خطة النشاط والمنافسات تتحدد قبل الأوليمبياد بأربع سنوات، حيث تمت مراجعة بعض الملاحظات أثناء دورة باريس، وانتهت المناقشات إلى التأكيد على استمرار الخماسي الحديث والملاكمة ، وإضافة الإسكواش مع استمرار تجميد نشاط الروسى عمر كريمليف رئيس الاتحاد الدولى للملاكمة، وحرمانه ومجلسه من الإشراف على الأوليمبياد.

وأوضح الاتحاد أن النقاش يدور حاليا حول الإشراف الفنى، والذى يسند عادة للاتحادات الدولية فى مختلف الألعاب بقرار من اللجنة الأوليمبية الدولية، ليكون الاختيار بين اعتماد الاتحاد الدولى الجديد والذى ضم فعليًا ٦١ دولة، وكان انضمامه للأوليمبية الدولية يحتاج إلى ٥٠ دولة، مع إدخال بعض التعديلات بهدف زيادة التنافسية والعدالة التحكيمية مع حوكمة اللعب النظيف.

وأكمل بيان الاتحاد أن الأزمة أساسها نزاع أو حرب " كريمليف" مع الأوليمبية الدولية، ولا شأن لها فى الأساس برياضة الملاكمة العريقة والأصيلة، فى المحفل الرياضى الإنسانى والتاريخ الأوليمبى القديم والمعاصر، إلا أنها ستبقى واحدة من أهم الألعاب الأوليمبية العالمية.

وجاء في البيان: “باذن الله وجهد الكوكبة التى تولت زمام الاتحاد المصري تعود مصر لمكانتها الدولية والعالمية والأولمبية أيضا من خلال خطة المجلس المنتخب لتطوير اللعبة ، وتوسيع القاعدة ورفع المستوى لتعود رياضة النبلاء لساحات البطولة في طول مصر وعرضها، والمنافسات فى مختلف المراحل ورفع الكفاءة الفنية تدريبا وتحكيما والاحتكاك بالمدارس الاقوى عالميًا لنصعد بابطالنا الى منصات التتويج فى لوس انجلوس ٢٠٢٨ ان شاء الله”.

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