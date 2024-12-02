الدوري الممتاز، المصري وبيراميدز يتعادلان سلبيا في الشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 06:08 مساءً - الدوري الممتاز، تعادل فريقا المصري البورسعيدي وبيراميدز سلبيا بالشوط الأول، خلال لقاء الفريقين على ستاد السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.



مباراة المصري وبيراميدز

بدأ اللقاء بسيطرة من فريق المصري بتسديدة من محمود حمادة، الذي سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن بقليل إلى خارج الملعب، ثم فرصة هدف للمصري من عرضية داخل منطقة جزاء بيراميدز، حولها باهر المحمدي رأسية ولكن بعيدة تماما عن المرمى.

وأرسل صلاح محسن عرضية متقنة من الجهة اليمنى داخل منطقة الجزاء، حولها سمير فكري رأسية قوية كادت أن تعانق الشباك، ولكنها مرت بجوار القائم الأيمن بقليل إلى خارج الملعب.

ثم عاد بيراميدز للمباراة وبادل المصري السيطرة علي مجريات المباراة دون فاعلية علي المرمي.

وأرسل محمد حمدي عرضية من الجهة اليسرى داخل منطقة الجزاء ولكن طالت على الجميع وخرجت إلى ضربة مرمى وقبلها محمد الشيبي أرسل عرضية داخل منطقة الجزاء بعد تنفيذ الضربة الركنية ولكن الدفاع تصدى لها.

وهدف ضائع للمصري من محمود حمادة مرر كرة بينية رائعة إلى صلاح محسن تسلمها وتوغل داخل منطقة الجزاء وسدد بباطن القدم ولكنها مرت بجوار القائم الأيسر إلى خارج الملعب

تشكيل المصري أمام بيراميدز

وأعلن علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، عن تشكيلته المختارة لخوض مباراته امام فريق بيراميدز.

وضمت التشكيلة الأساسية لفريق المصري البورسعيدي كل من:

محمود جاد لحراسة المرمى

كريم العراقي، محمد هاشم، باهر المحمدي ، عمرو سعداوي لخط الظهر

محمود حمادة، محمد مخلوف كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط

محمد الشامي ، سمير فكري، ميدو جابر كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

فيما ضمت قائمة البدلاء محمود حمدي، أحمد عيد، خالد صبحي، أمادو با ، يوسف الجوهري ، أحمد القرموطي، فخر الدين بن يوسف،، عبد الرحيم دغموم ، بابا بادجي.

تشكيل بيراميدز في مواجهة المصري

وجاء تشكيل فريق بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - علي جبر - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - كريم حافظ - أحمد توفيق - يوسف أوباما - وليد الكرتي - مروان حمدي - عبد الرحمن مجدي - صديق إيجولا - دودو الجباس

ويدير كوروسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز المباراة من من المدرجات لتنفيذه عقوبة الإيقاف مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك بسبب الطرد في مباراة بيراميدز والبنك الأهلى.

حكام مباراة المصري ضد بيراميدز

ترتيب المصري بيراميدز بالدوري

ويحتل فريق المصرى المركز الثالث فى ترتيب الدورى المصري الممتاز برصيد 7 نقاط قبل انطلاق الجولة الرابعة جمعها من فوزين وتعادل، سجل لاعبو المصرى 3 أهداف ولم يستقبل أي هدف.

ويحتل فريق بيراميدز المركز الثانى فى ترتيب دورى nile برصيد 7 نقاط قبل انطلاق الجولة الرابعة، جمعها من فوزين وتعادل، سجل لاعبو بيراميدز 6 أهداف واستقبلت شباكهم 3 أهداف.

ويسعى بيراميدز لتحقيق الفوز أمام المصري من أجل تصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 10 نقاط، واستغلال تعثر الأهلي أمام البنك.



كما يدخل المصري المواجهة بنفس الطموح، حيث يتساوى الفريقان في عدد النقاط برصيد 7 نقاط لكل منهما، في المركزين الثاني والثالث.

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