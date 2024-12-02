الرياضة - 05:55 - زيادات المعاشات رسميا في هذا الموعد |تفاصيل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 2 ديسمبر 2024 05:55 مساءً - موعد زيادة المعاشات الجديدة.. تزامنا مع قرار الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، بزيادة الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات، يبحث أصحاب فئة المعاشات عن مقدار الزيادة والفئات المستحقة لها.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة الفئات المستفيدة من قرار زيادة الحد الأدنى والأقصى للمعاشات، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

زيادة الحد الأدنى للاشتراك التأميني للمعاش

وأعلن اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، اليوم الإثنين، عن رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح 2300 جنيه بدلًا من 2000 جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 14500 جنيه بدلًا من 12600 جنيه وذلك اعتبارًا من 1يناير 2025.

زيادة المعاشات الجديدة

وأوضح عوض أنه سيترتب على ذلك رفع الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته اعتبارا من 1 يناير 2025 ليصبح 1495 جنيه بدلاً من 1300 جنيه، ويبلغ الحد الأقصى للمعاش 11600 جنيه بدلاً من 10080 جنيه.

زيادة الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات

وأكد عوض على أن قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، والذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعي بهدف تحسين قيم المعاشات المستحقة للمؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش.

وتابع رئيس الهيئة، أنه تيسيراً على أصحاب الأعمال والشركات كثيفة العمالة والتي يزيد عدد العاملين بها عن 100 مؤمن عليه يمكنهم تقديم استمارات تعديل الأجور على وسيط إلكتروني «اسطوانة مدمجة CD - فلاش ميموري» تحتوي على الأرقام التأمينية للمؤمن عليهم وتعديلات الأجور إلى مكاتب التأمينات التابعين لها اعتبارا من 1 يناير 2055.

الفئات المستحقة لزيادة المعاش

1- من يتقاضى معاشا أقل من 1500 جنيه، تصبح قيمة الزيادة 1500 جنيها بدءا من 1 يناير 2025.

2-من تنتهي خدمته في تاريخ 1 يناير 2025، وتكون معادلة حساب معاشه أقل من 1500 سيتم رفعه مباشرة إلى 1500 جنيها.

3- من يتقاضى 10080 جنيها، سيتم زيادته إلى 11 ألفا و600 جنيه بدءا من 1 يناير 2025.

4- من تنتهي خدمته في تاريخ 1 يناير 2025، وتكون معادلة حساب معاشه أقل من 11 ألفا و600 جنيه سيتم رفعه مباشرة إلى 11 ألفا و600 جنيه.

5- من يتقاضى معاشا أقل من 2300 جنيه، سيتم رفع حد الاشتراك التأميني للمعاش إلى 2300 جنيها.

6- من يتقاضى مبلغ 12 ألفا و600 جنيه لأجر الاشتراك التأميني الحالي، سيتم رفع حد التأمين إلى 14 ألفا و500 جنيه.

خطوات الاستعلام عن المعاشات بعد الزيادة الجديدة

وللاستعلام عن زيادة المعاشات لعام 2025، يمكن اتباع الخطوات التالية:

1- الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

2- تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة السر.

3- الضغط على أيقونة «الاستعلام» عن قيمة المعاش.

4- ملء البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة.

5- عرض كافة التفاصيل الخاصة بالمستخدم.